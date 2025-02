Estes vão ser os padrinhos de casamento de Gonçalo Quinaz... Mas há um nome que vai surpreender todos!

Os padrinhos de Gonçalo Quinaz vão surpreender tudo e todos! Veja aqui as fotografias desta fase da sua vida!

A notícia do noivado de Gonçalo Quinaz emocionou fãs e comentadores do programa V+ Fama, mas há um pormenor inesperado que está a gerar grande entusiasmo: o convite a Cláudio Ramos para ser padrinho de casamento.

No passado dia 13 de fevereiro, Adriano Silva Martins revelou a grande novidade no programa da TVI, destacando a história de amor entre Gonçalo Quinaz e a sua futura esposa, Pamela, que já dura desde os tempos da Escola Secundária. A relação, que resistiu ao tempo e a vários desafios, levou o ex-futebolista e comentador televisivo a dar este passo importante.

Contudo, a grande surpresa não foi apenas o noivado. Gonçalo Quinaz escolheu um padrinho de casamento que deixou todos intrigados: Cláudio Ramos. A amizade entre os dois, consolidada pela parceria no programa das manhãs da TVI, foi o que provavelmente inspirou o convite. No entanto, até agora, Cláudio Ramos não confirmou se aceitará o convite.

Os comentadores do V+ Fama, como Cláudia Jacques, reagiram com entusiasmo à novidade, especialmente com a escolha da madrinha, Cinha Jardim, o que só fez aumentar as expectativas em relação a este evento que promete ser um dos mais comentados do ano.