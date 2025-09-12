Ex-Casa dos Segredos recorre a intervenção estética e fica deformado: as imagens são impressionantes

Ex-concorrente da Casa dos Segredos fez um transplante capilar, mas acabou com o rosto deformado.

Diogo Afonso recorreu a um transplante capilar, mas o processo não está a ser fácil. O ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 mostrou, nas redes sociais, como está o seu rosto depois da sua intervenção estética.

«Agora a sério, hoje o aspeto está um pouco, bastante pior, não é? A cabeça já desinchou um pedaço, mas passou agora um pouco para a cara. Eu estou-vos aqui também para mostrar o processo completo, porque eu quero que vocês tenham uma noção de como é isto do transplante capilar, não só as partes boas, como as partes más também. Quero ser o máximo verdadeiro com vocês», começou por dizer o madeirense, num vídeo divulgado nos stories do Instagram, onde surge com o rosto deformado.

«É assim, o inchaço é um pouco normal de acontecer, normalmente acontece, porque nós temos de manter uma postura muito correta, assim, com a cabeça para trás. A anestesia tem de sair do corpo e, normalmente, sai pelo pescoço e pelas costas. No entanto, se nós baixarmos muito a cabeça, pronto, isto acontece. Ela pode vir um pouco para a cara e pronto, e ficamos com este aspeto», acrescentou.

Sem criar alarmismos, Diogo Afonso explicou que esta situação é temporária. «No entanto, isto demora mais ou menos um dia a passar, amanhã provavelmente já estou melhor. E pronto, é isto. É só para vos mostrar para também ficarem com uma imagem e poderem fazer memes e gozar um pouco comigo», brincou.

Veja aqui as imagens reveladoras em questão: