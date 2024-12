Daniela Santo, ex-concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos, partilhou as primeiras fotografias vestida de noiva. Veja aqui como ficou o resultado final.

Daniela Santo, ex-concorrente da 8ª edição do Secret Story -Casa dos segredos, partilhou um carrossel de fotografias no qual surge vestida de noiva!

A jovem admite estar 'emocionada' ao ver-se vestida com roupas de noivas para uma campanha, pela primeira vez.

Na publicação, escreveu: «SAY YES TO THE DRESS? Psiuuu, foi a primeira vez que me vi vestida de noiva. A emocionada emocionou!»