Ex-concorrente do Big Brother vai ser pai novamente. Veja o anúncio e saiba quem é

O anúncio foi feito de forma muito original e com uma dúvida a pairar no ar.

Francisco Macau, ex-concorrente do Big Brother, anunciou que vai ser pai pela segunda vez. O anúncio foi feito através da sua página de Instagram e de forma muito original.

Ligado à área do fitness e conhecido por ter um estilo de vida saudável, Francisco Macau mostrou-se no ginásio ao lado da mulher, Sara Calado, para dar a boa-nova.

«Um six-pack vs one-pack-baby-on-board. É menino ou menina?», escreveu Francisco Macau na legenda da partilha, deixando assim a dúvida sobre o sexo do bebé no ar.

Recorde-se que Francisco Macau e Sara Calado casaram o ano passado e já são pais de Maria Luísa, que nasceu em junho de 2023.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Francisco Macau. No fim, encontra as fotografias do anúncio da segunda gravidez.