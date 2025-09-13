Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9

É já amanhã que estreia a nova edição do Segret Story. E nós revelamos as primeiras imagens da nova casa

É já amanhã, domingo, dia 14 de setembro, que estreia mais uma edição do Secret Story. O programa está de regresso com muitos segredos, novos concorrentes e também uma casa totalmente remodelada e decorada.

Na página oficial do reality show já foram partilhadas aquelas que são as primeiras imagens da casa. E é possível verificar que caos não vão faltar.

Percorra a galeria e veja as imagens!

Cristina Ferreira está mais entusiasmada do que nunca com a estreia do Secret Story - Casa dos Segredos. A apresentadora vai conduzir o formato e revelou que o público vai ficar surpreso com os segredos desta edição.

«Para além dos segredos, há muitas histórias de vida que de facto entusiasmam, onde até foi difícil encaixar o segredo. E o meu trabalho pior é que eu não vou poder perguntar muita coisa porque senão descobre-se o segredo. E por isso, são três meses, quase quatro, que é preciso acompanhar», começou por revelar a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, na apresentação da grelha do canal, que decorreu esta quinta-feira, 11.

«Estou muito entusiasmada porque eles estiveram em casting, nós já vimos tudo, eles foram os escolhidos, mas as pessoas são sempre uma surpresa. E portanto, senti-los pela primeira vez no domingo, falar com eles pela primeira vez no domingo, é isso que me entusiasma e, a partir daí, deixá-los voar», acrescentou.

E se Cristina Ferreira entrasse na Casa dos Segredos? Será que ia conseguir guardar o seu segredo até ao fim, ou ia ser descoberta logo numa fase inicial? A apresentadora não tem dúvidas: «Por acaso acho que conseguia, porque eu, no Apanha se Puderes, fazia aquilo bem. Ninguém conseguia descobrir o que é que eu estava a pensar. Já tenho essa escola de enganar o outro. Eu acho que ia ser boa concorrente. Eu acho que sim. Algumas vezes detestável, mas boa».

Veja aqui as revelações de Cristina Ferreira: