Explosão de fofura! Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido

Catarina Siqueira mostrou as primeiras imagens do filho Mateus, ainda na maternidade. Veja os registos que estão a encantar os fãs.

Catarina Siqueira foi mãe pela segunda vez nesta quarta-feira, 19 de novembro. A novidade foi avançada pelo namorado da ex-concorrente do Big Brother Famosos, Henrique de Carvalho, e agora foram partilhadas novas fotos amorosas do filho de ambos, o pequeno Mateus.

Nas redes sociais, a atriz partilhou um conjunto de fotografias do menino, ao lado dos pais e da irmã mais velha, Luz, que é fruto da relação já findada de Catarina com Marco Campos.

«Nosso perfeitinho. 🤍 Mateus 💫 19.11.25», pode ler-se, na legenda da publicação feita no Instagram, que conta com centenas de comentários de famosos e de seguidores de Catarina Siqueira, que ficaram embevecidos com as fotografias amorosas.