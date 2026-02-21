Exuberantes e sensuais: Os looks das estrelas dos reality shows que não deixaram ninguém indiferente

A gala do 33.º aniversário da TVI foi uma verdadeira passerelle, com estrelas dos reality shows e apresentadores a brilhar em looks sofisticados e cheios de estilo, que conquistaram o público com elegância e glamour.

A gala do 33.º aniversário da TVI transformou-se numa verdadeira passerelle, onde estrelas dos reality shows e apresentadores da estação brilharam com looks sofisticados e cheios de estilo. Entre os destaques da noite estiveram Bruna Gomes, Bernardo, Pedro, Marisa e Márcia, que continuam a conquistar os portugueses desde a sua passagem pelos reality shows.

Do lado dos apresentadores, Iva Domingues, Alice Alves, Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz não ficaram atrás. Cada um trouxe um estilo próprio: desde a elegância intemporal de Cristina Ferreira em roxo, aos looks arrojados de Iva Domingues e Alice Alves, passando pela sofisticação de Cláudio Ramos e a presença carismática de Maria Botelho Moniz, presentes também estiveram o comandante José Moutinho que se fez acompanhar dos instrutores da Primeira Companhia.

A gala tornou-se, assim, mais do que uma celebração televisiva: uma noite de moda, brilho e olhares atentos, onde cada escolha de vestuário contou uma história de personalidade e estilo.