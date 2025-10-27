Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Fábio ficou lavado em lágrimas ao saber que Liliana tinha sido 'expulsa' do Secret Story. Veja as imagens inéditas.

Rui foi o expulso do Secret Story - Casa dos Segredos 9, mas a Voz quis 'pregar' uma partida a todos e simulou uma falsa expulsão. A "lesada" foi Liliana e Fábio acabou lavado em lágrimas ao ver que a companheira não regressou.

Num pranto, o jovem nortenho nem conseguiu proferir palavras quando Cristina Ferreira lhe perguntou como se estava a sentir. Minutos mais tarde, explicou que «esperava que Liliana estivesse à espera dele» cá fora.

Veja o momento emotivo:

Depois, Liliana regressou à casa e entregou um envelope a Rui que revelava que era ele o verdadeiro susto. Fábio voltou a sorrir e respirou de alívio por ver a amiga especial e por saber que esta vai permanecer ao seu lado.