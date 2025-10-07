Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Fábio é cunhado de um ex-concorrente que deu muito que falar quando entrou na Casa dos Segredos. Veja as imagens.

Fábio tem sido um dos concorrentes mais polémicos da Casa dos Segredos 9. O concorrente, de 26 anos, tem se destacado devido à sua relação com Liliana, mas sabe-se agora que tem também uma ligação muito especial com um ex-concorrente de uma outra edição.

O nortenho é cunhado de Cláudio Coelho, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 6 e do Desafio Final. O profissional de póquer e a irmã de Fábio, Vanessa Pereira, são namorados há alguns anos e até têm um filho em comum.

Em 2023, os dois estiveram no Dois às 10 a falar sobre a gravidez.

Recorde-se que Cláudio Coelho também foi um polémico concorrente de reality show e que acabou mesmo por ser expulso pela Voz depois de lhe faltar ao respeito.

