Fábio e Liliana viajam para destino paradisíaco. E estas são as primeiras fotos da escapadinha romântica

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As fotografias partilhadas são de fazer inveja a qualquer um.

Fábio e Liliana embarcaram numa viagem para um novo destino de sonho, desta vez escolheram um país tropical com paisagens de cortar a respiração: a Tanzânia.

O casalpartilhou as primeiras fotografias e vídeos na zona em que estão hospedados e os cenários são de fazer inveja a qualquer um. A Tanzânia, país da costa oriental de África é conhecida pelas paisagens de cortar a respiração e pelas praias paradisíacas do arquipélago de Zanzibar.

Recorde-se que esta não é a primeira viagem que fazem a dois. O casal já tinha viajado junto até Paris, em janeiro.

Percorra agora a galeria que preparámos para si e veja as primeiras fotos do casal na escapadinha romântica.

 

Temas: Fábio Pereira Liliana Oliveira

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