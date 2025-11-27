Fanny Rodrigues rende-se às Maldivas e emociona fãs: As melhores imagens aqui

Em clima de romance e serenidade total, Fanny Rodrigues partilhou novas fotografias das suas férias nas Maldivas com o namorado, acompanhadas de uma mensagem profunda que já está a comover os fãs.

Fanny Rodrigues voltou a conquistar os seguidores ao partilhar um novo carrossel de imagens das suas férias paradisíacas nas Maldivas. A ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 e influenciadora digital está a desfrutar de dias de descanso ao lado do namorado, Detchi, num cenário marcado por águas cristalinas, silêncio reconfortante e uma atmosfera perfeita para renovar energias.

Na legenda, Fanny deixou uma reflexão carregada de significado, descrevendo a paz profunda que sente neste destino que conhece tão bem. «A tranquilidade deste sítio. Os sons, aqui, não são ruídos. Transmitem paz e têm a capacidade de nos desligar do ‘mundo’», escreveu.

A ex-concorrente revelou ainda que esta é a sua viagem mais especial ao arquipélago. Uma experiência que marca simbolicamente o fim de uma etapa e o início de outra. «Não só por estar com o Bernardo. Mas porque é a primeira vez que vou virar uma página da minha vida».

Ao aproximar-se do final dos seus 33 anos, Fanny confessou sentir-se profundamente agradecida por tudo o que ultrapassou: «Já tive a honra de viver 33 anos. Mas sobreviver a este?! É uma dádiva!»

A publicação termina com um agradecimento sentido às pessoas que a acompanham no seu percurso, desde clientes a parcerias profissionais.

Percorra, agora, a galeria que preparámos com os registos mais apaixonantes desta escapadinha romântica.