Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

A notícia da morte de Maycon Douglas, conhecido do público pela participação no Secret Story 8 em 2024, provocou uma onda de comoção no universo dos reality shows da TVI e nas redes sociais. Amigos, ex-colegas de programa e várias figuras públicas fizeram questão de prestar homenagem, partilhando memórias, palavras de afeto e mensagens de despedida.

Entre os nomes que se destacam estão Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, Cláudio Alegre, ex-concorrente da Casa dos Segredos, Gonçalo Quinaz, Marcia Soares e Isabel Figueira, que não esconderam a tristeza perante a partida prematura do jovem.

Também vários ex-concorrentes que viveram com Maycon dentro da casa, como João Ricardo, Liliana, Diogo Pestana, Rita, Margarida, Jéssica e Marcelo Palma, lembraram os momentos partilhados e a forma especial como ele marcava quem estava ao seu lado.

As stories de Instagram encheram-se de palavras de carinho, fotografias de momentos felizes e mensagens emocionadas de quem não quis deixar passar em silêncio a despedida de Maycon.

O ex-concorrente do Secret Story 8, de 26 anos, estava desaparecido desde as 05h00 da manhã de dia 31 de dezembro e desde então nada se sabia sobre o seu paradeiro. No entanto, o facto de o seu carro ter aparecido submerso no mar da Nazaré fez com que a investigação ganhasse outros contornos.

No dia 31 de dezembro, ao final da tarde, o alerta foi dado: Maycon não era visto desde as cinco da manhã daquele mesmo dia, depois de ter marcado presença numa festa na Nazaré. O jovem, que é DJ, ia animar uma festa de Passagem de Ano em Quarteira naquele mesmo dia e a sua ausência sem aviso começou a deixar amigos e familiares preocupados.

Depois de serem alertadas as autoridades, aqueles que lhe são mais próximos recorreram às redes sociais para emitir um comunicado. «O Maycon Douglas desapareceu pelas 05:00 horas do dia 31 de dezembro. Foi avistado pela última vez na Nazaré», podia ler-se no comunicado, onde foram deixadas também algumas fotografias tiradas no dia em que Maycon desapareceu, em que mostram as roupas que estava a utilizar da última vez que foi visto.

Maycon Douglas foi encontrado morto, depois de ter estado desaparecido durante sete dias. A notícia foi avançada pela CNN Portugal, que confirmou que o corpo que apareceu na praia do Sul, na Nazaré, pertencia ao ex-concorrente do Secret story 8.