Filha de Vânia Sá atinge marco histórico ainda na barriga da mãe. E estas fotos são as ‘culpadas’

Ao Minuto

13:15
«Doença grave»: Concorrentes debatem teorias e ficam cada vez mais perto de um segredo - Big Brother
08:06

«Doença grave»: Concorrentes debatem teorias e ficam cada vez mais perto de um segredo

12:59
«Cara de travesti»?: As palavras de Mariana sobre Raquel e Bruna que estão a causar alvoroço - Big Brother
04:14

«Cara de travesti»?: As palavras de Mariana sobre Raquel e Bruna que estão a causar alvoroço

12:49
Concorrentes acreditam que Bruna pode ter feito mudança de género: «Tem muita maquilhagem para disfarçar (...) Cabelo à homem» - Big Brother
04:14

Concorrentes acreditam que Bruna pode ter feito mudança de género: «Tem muita maquilhagem para disfarçar (...) Cabelo à homem»

12:48
Nova pista na casa deixa concorrentes intrigados. Há quem esteja perto - Big Brother
03:29

Nova pista na casa deixa concorrentes intrigados. Há quem esteja perto

12:47
«Eu lá fora faço o que eu quiser» Inês e Mariana em conversa privada - Big Brother
02:39

«Eu lá fora faço o que eu quiser» Inês e Mariana em conversa privada

12:43
Em momento a sós, Pedro Jorge e Marisa aproveitam para 'matar saudades' - Big Brother
03:39

Em momento a sós, Pedro Jorge e Marisa aproveitam para 'matar saudades'

12:39
«Chamaram-te de sonsa, falsa, que apunhalaste o Leandro...»: Liliana conta tudo a Marisa - Big Brother
01:31

«Chamaram-te de sonsa, falsa, que apunhalaste o Leandro...»: Liliana conta tudo a Marisa

12:37
«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante' - Big Brother

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

12:36
«Quando este ser não estiver aqui...»: Liliana é acusada de ser 'mentirosa' e 'passa-se' - Big Brother
06:01

«Quando este ser não estiver aqui...»: Liliana é acusada de ser 'mentirosa' e 'passa-se'

12:03
Vingança é um prato que se serve frio: Concorrentes planeiam roubo na casa? - Big Brother
04:37

Vingança é um prato que se serve frio: Concorrentes planeiam roubo na casa?

11:50
Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos - Big Brother

Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos

11:40
Quem estará por trás do assalto? As novas teorias após pista de segredo revelada - Big Brother
05:43

Quem estará por trás do assalto? As novas teorias após pista de segredo revelada

11:31
A esconder as lágrimas: Inês decidiu afastar-se de Dylan e está abatida - Big Brother
04:01

A esconder as lágrimas: Inês decidiu afastar-se de Dylan e está abatida

10:45
Após Dylan expor sentimento por Inês, esta decide: «É melhor afastar-me» - Big Brother
05:15

Após Dylan expor sentimento por Inês, esta decide: «É melhor afastar-me»

10:38
Dylan abre o coração a Inês e admite sentimento pela concorrente - Big Brother
04:03

Dylan abre o coração a Inês e admite sentimento pela concorrente

10:22
Acusada de se rebaixar perante o grupo, afirma: «Não é a inteligência que define uma mulher» - Big Brother
04:03

Acusada de se rebaixar perante o grupo, afirma: «Não é a inteligência que define uma mulher»

10:20
«Sinto que não posso contar contigo (...) já não é a mesma coisa»: Relação de Liliana e Fábio está por um fio? - Big Brother
02:35

«Sinto que não posso contar contigo (...) já não é a mesma coisa»: Relação de Liliana e Fábio está por um fio?

10:15
Amizade de anos em risco? Ana Cristina sobre Raquel: «Poderá deixar de ser aliada, sim» - Big Brother
04:03

Amizade de anos em risco? Ana Cristina sobre Raquel: «Poderá deixar de ser aliada, sim»

10:03
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas - Big Brother
05:07

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

09:51
Pedro Jorge acusa Marisa Susana de andar na casa de fio dental? - Big Brother
03:21

Pedro Jorge acusa Marisa Susana de andar na casa de fio dental?

09:44
No almoço com Dylan... Marisa descarta-se do próprio grupo?: «Eu não tenho que ir atrás deles» - Big Brother
03:19

No almoço com Dylan... Marisa descarta-se do próprio grupo?: «Eu não tenho que ir atrás deles»

09:37
Tudo começou com um pudim e acabou num chorrilho de insultos: A tarde quente de Bruna e Marisa Susana - Big Brother
04:14

Tudo começou com um pudim e acabou num chorrilho de insultos: A tarde quente de Bruna e Marisa Susana

09:26
Cristina Ferreira dá a sua opinião e pede ajuda dos concorrentes: «O que acham?» - Big Brother
01:19

Cristina Ferreira dá a sua opinião e pede ajuda dos concorrentes: «O que acham?»

09:11
«Não posso ir almoçar com homens e tu vais sempre com mulheres!? Já me estás a enervar!»: Marisa 'passa-se' com o marido - Big Brother
02:46

«Não posso ir almoçar com homens e tu vais sempre com mulheres!? Já me estás a enervar!»: Marisa 'passa-se' com o marido

09:08
«Tu és uma sonsa e uma hipócrita»: Pedro é implacável com a mulher - Big Brother
03:20

«Tu és uma sonsa e uma hipócrita»: Pedro é implacável com a mulher

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Filha de Vânia Sá atinge marco histórico ainda na barriga da mãe. E estas fotos são as ‘culpadas’

  • Secret Story
  • Há 3h e 39min
Filha de Vânia Sá atinge marco histórico ainda na barriga da mãe. E estas fotos são as ‘culpadas’ - Big Brother
A pequena Leonor é já uma estrela nas redes sociais e ainda não nasceu.

Vânia Sá vive uma fase muito feliz com a chegada da sua primeira filha, Leonor, e, mesmo antes do nascimento, a bebé já se tornou um fenómeno nas redes sociais.

A conta de Instagram criada em seu nome soma quase quatro mil seguidores, um marco histórico e curioso que demonstra o carinho do público pela família.

A ex-concorrente do Secret Story tem partilhado com os fãs vários momentos da gravidez, desde a revelação do sexo ao nome escolhido, e essa proximidade tem alimentado o entusiasmo em torno da pequena Leonor.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da gravidez de Vânia Sá. 

Temas: Vânia Sá Filha Leonor

Mais Fotos

Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos

Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos

Há 2h e 32min
Marie como nunca a viu: A foto mais arrojada e sensual de sempre

Marie como nunca a viu: A foto mais arrojada e sensual de sempre

Hoje às 10:05
Surpresa: Ruben Boa Nova surge quase irreconhecível

Surpresa: Ruben Boa Nova surge quase irreconhecível

Ontem às 16:28
Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Ontem às 00:28
Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente

Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente

22 out, 19:58
As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

22 out, 15:01
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
05:07

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

Hoje às 10:03
«Vais esticar o cabelo e fica lá um animal morto»: Mariana acusa Bruna de tocar numa 'fragilidade' sua
02:26

«Vais esticar o cabelo e fica lá um animal morto»: Mariana acusa Bruna de tocar numa 'fragilidade' sua

Hoje às 08:19
Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Há 3h e 20min
Dylan abre o coração a Inês e admite sentimento pela concorrente
04:03

Dylan abre o coração a Inês e admite sentimento pela concorrente

Há 3h e 44min
«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

Há 1h e 45min
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Há 22 min
Liliana é a nova Bernardina? Cristina Ferreira faz comparação entre ambas

Liliana é a nova Bernardina? Cristina Ferreira faz comparação entre ambas

Há 52 min
«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

Há 1h e 45min
O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

Há 2h e 37min
Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Há 3h e 20min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Há 22 min
Liliana é a nova Bernardina? Cristina Ferreira faz comparação entre ambas

Liliana é a nova Bernardina? Cristina Ferreira faz comparação entre ambas

Há 52 min
O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

Há 2h e 37min
Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Há 3h e 20min
Filha de Vânia Sá atinge marco histórico ainda na barriga da mãe. E estas fotos são as ‘culpadas’

Filha de Vânia Sá atinge marco histórico ainda na barriga da mãe. E estas fotos são as ‘culpadas’

Há 3h e 39min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ontem às 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Ontem às 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Ontem às 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

Ontem às 10:21
Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Ontem às 09:48
Ver Mais Outros Sites