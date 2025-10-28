Filha de Vânia Sá atinge marco histórico ainda na barriga da mãe. E estas fotos são as ‘culpadas’

A pequena Leonor é já uma estrela nas redes sociais e ainda não nasceu.

Vânia Sá vive uma fase muito feliz com a chegada da sua primeira filha, Leonor, e, mesmo antes do nascimento, a bebé já se tornou um fenómeno nas redes sociais.

A conta de Instagram criada em seu nome soma quase quatro mil seguidores, um marco histórico e curioso que demonstra o carinho do público pela família.

A ex-concorrente do Secret Story tem partilhado com os fãs vários momentos da gravidez, desde a revelação do sexo ao nome escolhido, e essa proximidade tem alimentado o entusiasmo em torno da pequena Leonor.

