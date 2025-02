Filho de Isa Oliveira e Domingos Terra já completou seis meses! Derreta-se com as fotografias

Duarte Maria, o filho de Isa Oliveira e Domingos Terra, já completou seis meses de vida, e as fotografias são encantadoras!

Isa Oliveira e Domingos Terra conheceram-se no reality show da TVI "O Triângulo", em 2023, e acabaram por se apaixonar perante Portugal inteiro. Um ano depois, esta história de amor deu frutos!

Veja, em cima, a galeria de fotografias encantadoras do primeiro filho do casal, e de alguns momentos especiais entre Isa e Domingos, que mostram a cumplicidade entre ambos.

Recentemente, Isa Oliveira e Domingos Terra, ex-concorrentes de "O Triângulo", apresentaram o seu primeiro filho, Duarte Maria, a Cristina Ferreira no "Dois às 10".

Foi com muita ternura que Cristina Ferreira falou com o bebé: «És um bebé meu» começou por dizer a apresentadora, que acrescentou em tom de brincadeira: «Tens que saber que fui eu fui eu que juntei os pais (...) Fui eu que te fiz nascer!»

Veja o momento, em baixo:

No final da semana passada, Isa Oliveira recorreu às suas redes sociais para sublinhar o aniversário de seis meses do bebé Duarte Maria, com a seguinte legenda: "Seis meses, filho. Meio ano! O tempo está a passar demasiado rápido e eu só queria que ele abrandasse para estar só parada a olhar para ti durante horas e horas."

Veja, em baixo, a publicação original.