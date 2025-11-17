Filho de Maria Botelho Moniz faz dois anos, mas é o tema da festa que chama a atenção. As imagens aqui

Veja as imagens da festa dos dois anos do pequeno Vicente.

O filho de Maria Botelho Moniz faz dois anos e a festa ganhou destaque pela escolha inesperada e divertida do tema: construção civil. O local transformou-se num mini-estaleiro cheio de criatividade, com balões em forma de máquinas, um grande número 2 amarelo e uma mesa decorada ao detalhe.

O bolo, inspirado numa obra em andamento, apresentava paredes de “tijolos”, terra comestível e várias miniaturas de escavadoras e gruas, conquistando todos os olhares, ou não fosse o pequeno Vicente, apaixonado por este mundo.

A decoração, marcada por cores fortes como o amarelo e o cinzento, destacou o entusiasmo típico da idade e refletiu o carinho colocado em cada elemento da celebração.

Entre doces temáticos e a alegria do momento de soprar as velas, a festa do pequeno Vicente tornou-se uma homenagem terna à sua curiosidade e energia, deixando memórias felizes para a família e amigos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da festa do filho de Maria Botelho Moniz.