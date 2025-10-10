Filho de Miguel Vicente é uma estrela como o pai. E as imagens são do mais ternurento que há

Miguel Vicente partilhou novas fotografias ao lado da namorada, Beatriz, e do filho, Duarte, e voltou a encantar os seguidores com momentos de pura ternura em família.

Nas imagens, o ex-concorrente do Big Brother surge em clima de amor e descontração com Beatriz e o pequeno Duarte, que está cada vez mais crescido. As reações dos fãs não tardaram a surgir: «Família linda ❤️❤️❤️», «O Duarte está um homenzinho! Deve estar quase a caminhar!😍😍», lê-se entre os inúmeros comentários deixados nas redes sociais.