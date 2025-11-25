Ao Minuto

14:45
Confiante, Dylan conforta Inês: «A probabilidade de irmos à final» - Big Brother
03:32

Confiante, Dylan conforta Inês: «A probabilidade de irmos à final»

14:42
Inês confiante do seu futuro na casa: «Eles têm de abrir os olhinhos» - Big Brother
04:48

Inês confiante do seu futuro na casa: «Eles têm de abrir os olhinhos»

14:19
Marisa dá raspanete a Pedro e leva resposta: «Tu atrapalhaste (...) vão descobrir rápido» - Big Brother
03:54

Marisa dá raspanete a Pedro e leva resposta: «Tu atrapalhaste (...) vão descobrir rápido»

14:17
Teorias sem fim: Eis a conversa entre casais sobre Segredos - Big Brother
02:43

Teorias sem fim: Eis a conversa entre casais sobre Segredos

14:10
Liliana enfrenta Leandro e lança farpa: «O teu grupo é um bocado estranho» - Big Brother
02:57

Liliana enfrenta Leandro e lança farpa: «O teu grupo é um bocado estranho»

13:14
Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer - Big Brother

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

12:47
Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9» - Big Brother
01:51

Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»

12:46
Estes ex-concorrentes entraram em contacto com Bruno após a sua desistência do «Secret Story 9» - Big Brother
01:51

Estes ex-concorrentes entraram em contacto com Bruno após a sua desistência do «Secret Story 9»

12:43
Cristina Ferreira confronta Bruno: «Vocês os quatro eram dominados» - Big Brother
02:07

Cristina Ferreira confronta Bruno: «Vocês os quatro eram dominados»

12:35
Marisa avisa Pedro: «Tenho de os induzir em erro». E ele ‘cala-a’ com um beijo apaixonado - Big Brother
01:43

Marisa avisa Pedro: «Tenho de os induzir em erro». E ele ‘cala-a’ com um beijo apaixonado

12:32
Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável - Big Brother
04:27

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

12:26
Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso» - Big Brother
01:45

Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

12:22
Bruno desmente ser homofóbico e torna pública a homossexualidade da filha: «A minha filha vive com a namorada» - Big Brother
04:31

Bruno desmente ser homofóbico e torna pública a homossexualidade da filha: «A minha filha vive com a namorada»

12:18
A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País - Big Brother

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

12:16
Bruno está arrependido de ter abandonado o «Secret Story 9»? Após desistência, afirma: «Quero aproveitar para dizer que…» - Big Brother
01:44

Bruno está arrependido de ter abandonado o «Secret Story 9»? Após desistência, afirma: «Quero aproveitar para dizer que…»

12:13
Cristina Ferreira explica o momento com Bruno exibido depois do direto do «Secret Story 9» - Big Brother
00:32

Cristina Ferreira explica o momento com Bruno exibido depois do direto do «Secret Story 9»

12:05
Gritos e provocações: Leandro no centro de mais uma picardia na casa - Big Brother
02:22

Gritos e provocações: Leandro no centro de mais uma picardia na casa

11:52
Palavra usada por Liliana contra colega gera polémica na casa - Big Brother
02:22

Palavra usada por Liliana contra colega gera polémica na casa

11:41
Ninguém estava preparado! Dança sensual de Leandro deixa concorrentes deitados no chão… de riso - Big Brother
02:09

Ninguém estava preparado! Dança sensual de Leandro deixa concorrentes deitados no chão… de riso

11:30
Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos - Big Brother
01:30

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos

11:26
Hilariante: Pedro imita uma galinha. E ninguém aguenta de tanto rir - Big Brother
01:48

Hilariante: Pedro imita uma galinha. E ninguém aguenta de tanto rir

11:22
Ana ‘entrevista’ Leandro e lança farpa: «Que continue a desmascarar o seu jogo (…) não vai ganhar o programa» - Big Brother
03:51

Ana ‘entrevista’ Leandro e lança farpa: «Que continue a desmascarar o seu jogo (…) não vai ganhar o programa»

11:17
O desafio mais enérgico de sempre: Concorrentes em êxtase com anúncio da Voz - Big Brother
02:43

O desafio mais enérgico de sempre: Concorrentes em êxtase com anúncio da Voz

11:03
Foi isto que Bruno sussurrou ao ouvido de Dylan no meio da desistência - Big Brother
01:01

Foi isto que Bruno sussurrou ao ouvido de Dylan no meio da desistência

10:44
Dylan: «Este domingo vai definir as pessoas que vão à final (…) A Liliana não vai e mesmo o Leandro…» - Big Brother
04:06

Dylan: «Este domingo vai definir as pessoas que vão à final (…) A Liliana não vai e mesmo o Leandro…»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Confiante, Dylan conforta Inês: «A probabilidade de irmos à final»

Confiante, Dylan conforta Inês: «A probabilidade de irmos à final»

Há 24 min
Inês confiante do seu futuro na casa: «Eles têm de abrir os olhinhos»

Inês confiante do seu futuro na casa: «Eles têm de abrir os olhinhos»

Há 27 min
Marisa dá raspanete a Pedro e leva resposta: «Tu atrapalhaste (...) vão descobrir rápido»

Marisa dá raspanete a Pedro e leva resposta: «Tu atrapalhaste (...) vão descobrir rápido»

Há 50 min
Teorias sem fim: Eis a conversa entre casais sobre Segredos

Teorias sem fim: Eis a conversa entre casais sobre Segredos

Há 52 min
Liliana enfrenta Leandro e lança farpa: «O teu grupo é um bocado estranho»

Liliana enfrenta Leandro e lança farpa: «O teu grupo é um bocado estranho»

Há 59 min
Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Há 1h e 55min
Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»

Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»

Há 2h e 22min
Estes ex-concorrentes entraram em contacto com Bruno após a sua desistência do «Secret Story 9»

Estes ex-concorrentes entraram em contacto com Bruno após a sua desistência do «Secret Story 9»

Há 2h e 23min
Cristina Ferreira confronta Bruno: «Vocês os quatro eram dominados»

Cristina Ferreira confronta Bruno: «Vocês os quatro eram dominados»

Há 2h e 26min
Marisa avisa Pedro: «Tenho de os induzir em erro». E ele ‘cala-a’ com um beijo apaixonado

Marisa avisa Pedro: «Tenho de os induzir em erro». E ele ‘cala-a’ com um beijo apaixonado

Há 2h e 34min
Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Há 2h e 37min
Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

Há 2h e 43min

Mais Vistos

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos
01:30

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos

Há 3h e 39min
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Hoje às 09:49
Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Hoje às 10:23
Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Há 1h e 55min
A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Há 2h e 51min
Ver Mais

Notícias

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Há 1h e 55min
A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Há 2h e 51min
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai. O desafio que deixou todos a ‘rebentar’ de orgulho

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai. O desafio que deixou todos a ‘rebentar’ de orgulho

Há 2h e 59min
Ninguém contava que Pedro reagisse assim à desistência de Bruno. Mas o inesperado aconteceu

Ninguém contava que Pedro reagisse assim à desistência de Bruno. Mas o inesperado aconteceu

Hoje às 10:43
O segredo de Pedro e Marisa vem ao de cima… e Bruno reage como nunca o viu

O segredo de Pedro e Marisa vem ao de cima… e Bruno reage como nunca o viu

Hoje às 10:19
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Ontem às 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

Ontem às 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai. O desafio que deixou todos a ‘rebentar’ de orgulho

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai. O desafio que deixou todos a ‘rebentar’ de orgulho

Há 2h e 59min
Após alegada separação de Daniel Gregório, Liliana Filipa continua projeto que era o sonho dos dois

Após alegada separação de Daniel Gregório, Liliana Filipa continua projeto que era o sonho dos dois

Ontem às 19:41
Após comentários polémicos sobre AVC Nuno Markl, Gustavo Santos leva resposta afiada de Bruno de Carvalho

Após comentários polémicos sobre AVC Nuno Markl, Gustavo Santos leva resposta afiada de Bruno de Carvalho

Ontem às 18:23
Depois de reatar com o 'ex', Carolina Braga surpreende com mensagem para Diogo Bordin

Depois de reatar com o 'ex', Carolina Braga surpreende com mensagem para Diogo Bordin

Ontem às 17:30
Cláudio Ramos 'encosta' Carolina Braga à parede: a resposta sobre Diogo Bordin que ninguém esperava

Cláudio Ramos 'encosta' Carolina Braga à parede: a resposta sobre Diogo Bordin que ninguém esperava

Ontem às 17:29
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

Ontem às 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

Ontem às 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

Ontem às 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Hoje às 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Ontem às 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Ontem às 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Ontem às 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Ontem às 10:24
Ver Mais Outros Sites