Filhos de estrelas de reality shows brilham com estes disfarces de Halloween

De esqueletos a abóboras e pequenos leões, os filhos de figuras conhecidas dos reality shows da TVI conquistaram as redes sociais com os seus disfarces de Halloween. Veja todas as imagens na galeria!

continuam a derreter corações! Entre gargalhadas, poses divertidas e muita imaginação, os mais pequenos mostraram que o espírito festivo também se vive em família — e com muito estilo.

Nesta galeria reunimos os disfarces mais criativos e ternurentos dos filhos de nomes como Tatiana Boa Nova, Joana Diniz, Liliana Filipa, Catarina Siqueira, Sara Veloso (mulher de Arrumadinho, que comentou O Dilema), Elisabete Moutinho e Maria Botelho Moniz.

Há mini-esqueletos, abóboras encantadoras, pequenos leões e outras personagens cheias de cor e fantasia, provando que a imaginação não tem limites quando o tema é Halloween. Entre risos e momentos cúmplices, estes registos mostram o lado mais doce e familiar de quem o público está habituado a ver na televisão.

Percorra a galeria em cima e descubra os disfarces mais giros e originais deste Halloween — porque, às vezes, os filhos das estrelas são quem mais brilha! 🌟