Filhos de estrelas de reality shows brilham com estes disfarces de Halloween

Ao Minuto

18:25
Marcia Soares critica Dylan: «Ele foi muito manipulador com a Vera. Aquele show todo que fez...» - Big Brother
01:44

Marcia Soares critica Dylan: «Ele foi muito manipulador com a Vera. Aquele show todo que fez...»

18:23
Liliana aponta para o casal verdadeiro da casa: «Não me lixem, eles são namorados» - Big Brother
03:50

Liliana aponta para o casal verdadeiro da casa: «Não me lixem, eles são namorados»

18:13
Marisa Susana e Bruno em rota de colisão: «Eu vi a maldade. Senti um bocado de...» - Big Brother
02:41

Marisa Susana e Bruno em rota de colisão: «Eu vi a maldade. Senti um bocado de...»

18:00
A cara diz tudo: Marisa fala sobre o 'ex' sob o olhar atento de Pedro Jorge - Big Brother
04:29

A cara diz tudo: Marisa fala sobre o 'ex' sob o olhar atento de Pedro Jorge

17:34
Inês confronta Dylan: «Andas a enganar toda a gente» - Big Brother
01:42

Inês confronta Dylan: «Andas a enganar toda a gente»

17:28
Imperdível: Inês carrega no segredo de Bruno e as reações são inesperadas - Big Brother
01:58

Imperdível: Inês carrega no segredo de Bruno e as reações são inesperadas

17:24
Botão dos segredos volta a tocar e deixa a casa num caos - Big Brother
01:14

Botão dos segredos volta a tocar e deixa a casa num caos

16:30
Pedro Jorge teme que Leandro se esteja a apaixonar por Marisa: «Vê se te orientas» - Big Brother
05:43

Pedro Jorge teme que Leandro se esteja a apaixonar por Marisa: «Vê se te orientas»

16:21
Marisa e Pedro Jorge apostam o dedo a Leandro: «Ele leva tudo a peito» - Big Brother
08:21

Marisa e Pedro Jorge apostam o dedo a Leandro: «Ele leva tudo a peito»

15:54
Segredo prestes a ser revelado? Uma nova pista agita a Casa - Big Brother
09:38

Segredo prestes a ser revelado? Uma nova pista agita a Casa

15:39
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

15:20
Marisa Susana provoca Pedro Jorge: «Já estou a ver tu e o Leandro a disputarem a Marisa» - Big Brother
04:34

Marisa Susana provoca Pedro Jorge: «Já estou a ver tu e o Leandro a disputarem a Marisa»

15:14
Desconfiada? Marisa Susana questiona Pedro Jorge sobre interesse por Marisa - Big Brother
04:57

Desconfiada? Marisa Susana questiona Pedro Jorge sobre interesse por Marisa

14:47
Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões» - Big Brother
07:02

Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões»

14:43
Leandro criticado pelos próprios amigos? Concorrente esclarece: «É mentira» - Big Brother
06:17

Leandro criticado pelos próprios amigos? Concorrente esclarece: «É mentira»

14:41
Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente» - Big Brother
06:33

Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente»

14:35
Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?» - Big Brother
05:55

Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»

14:32
No meio do grupo ‘rival’, Marisa Susana é alvo de críticas: «Não te vitimizes!» - Big Brother
04:37

No meio do grupo ‘rival’, Marisa Susana é alvo de críticas: «Não te vitimizes!»

13:28
Discussão intensa com ex-concorrentes ao barulho: «Prejudicaste a Vera» - Big Brother
11:30

Discussão intensa com ex-concorrentes ao barulho: «Prejudicaste a Vera»

13:10
Inesperado: Bruna e Bruno com piedade do ex-noivo Zé - Big Brother
03:28

Inesperado: Bruna e Bruno com piedade do ex-noivo Zé

13:06
Marisa desfaz-se em elogios ao marido: «Este é o meu Pedro» - Big Brother
04:41

Marisa desfaz-se em elogios ao marido: «Este é o meu Pedro»

12:46
Concílio dos nomeados acaba em confusão: «Tá calada» - Big Brother
02:57

Concílio dos nomeados acaba em confusão: «Tá calada»

12:23
Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima» - Big Brother
03:47

Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima»

12:18
Marisa dá sugestão hilariante, mas colegas recusam: «Abracinho» - Big Brother
01:17

Marisa dá sugestão hilariante, mas colegas recusam: «Abracinho»

12:17
Berraria: Discussão sem limites entre Marisa Susana, Ana e Bruno - Big Brother
02:40

Berraria: Discussão sem limites entre Marisa Susana, Ana e Bruno

Filhos de estrelas de reality shows brilham com estes disfarces de Halloween

Filhos de estrelas de reality shows brilham com estes disfarces de Halloween - Big Brother
De esqueletos a abóboras e pequenos leões, os filhos de figuras conhecidas dos reality shows da TVI conquistaram as redes sociais com os seus disfarces de Halloween. Veja todas as imagens na galeria!

continuam a derreter corações! Entre gargalhadas, poses divertidas e muita imaginação, os mais pequenos mostraram que o espírito festivo também se vive em família — e com muito estilo.

Nesta galeria reunimos os disfarces mais criativos e ternurentos dos filhos de nomes como Tatiana Boa Nova, Joana Diniz, Liliana Filipa, Catarina Siqueira, Sara Veloso (mulher de Arrumadinho, que comentou O Dilema), Elisabete Moutinho e Maria Botelho Moniz.

mini-esqueletos, abóboras encantadoras, pequenos leões e outras personagens cheias de cor e fantasia, provando que a imaginação não tem limites quando o tema é Halloween. Entre risos e momentos cúmplices, estes registos mostram o lado mais doce e familiar de quem o público está habituado a ver na televisão.

Percorra a galeria em cima e descubra os disfarces mais giros e originais deste Halloween — porque, às vezes, os filhos das estrelas são quem mais brilha! 🌟

Assustadoramente fofo! O disfarce de Halloween do filho de Maria Botelho Moniz está a derreter a Internet

Assustadoramente fofo! O disfarce de Halloween do filho de Maria Botelho Moniz está a derreter a Internet

Há 1h e 51min
Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Hoje às 12:59
Claúdia Nayara conhece família de Fábio, do Secret Story

Claúdia Nayara conhece família de Fábio, do Secret Story

Hoje às 11:24
Rodeada de caras de reality shows da TVI, Daniela Santos celebra novo marco na sua vida

Rodeada de caras de reality shows da TVI, Daniela Santos celebra novo marco na sua vida

Hoje às 09:57
«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

Hoje às 09:41
Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Ontem às 09:30
Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Hoje às 11:15
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

Há 2h e 50min
«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

Hoje às 09:41
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out, 20:02
Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»
05:55

Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»

Há 3h e 54min
«Travessura? Ele é a própria doçura!»: Filho de Maria Botelho Moniz 'vence' o disfarce mais fofo de Halloween

«Travessura? Ele é a própria doçura!»: Filho de Maria Botelho Moniz 'vence' o disfarce mais fofo de Halloween

Há 1h e 40min
Poderá Pedro Jorge trocar Marisa por Liliana? A teoria de Cláudio Ramos que está a dar que falar

Poderá Pedro Jorge trocar Marisa por Liliana? A teoria de Cláudio Ramos que está a dar que falar

Há 1h e 42min
Cara da TVI reage a provocação de Catarina Miranda e responde à letra: «Venha ela e mais dez»

Cara da TVI reage a provocação de Catarina Miranda e responde à letra: «Venha ela e mais dez»

Há 1h e 58min
Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas

Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas

Há 2h e 20min
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

Há 2h e 50min
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Hoje às 11:04
Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Ontem às 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
