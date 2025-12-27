Fim de semana de amor: As fotografias mais românticas de Cristina Ferreira e João Monteiro no Norte

Cristina Ferreira passou um fim de semana a dois com João Monteiro e mostrou tudo.

Cristina Ferreira e João Monteiro rumaram até ao Norte, mais concretamente a Vila do Conde, para passar um fim de semana a dois, celebrando o aniversário de João.

No Instagram, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI presenteou os seguidores com várias fotografias da escapadinha romântica, declarando-se ao namorado neste dia especial.

«O meu amor faz anos», escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação, que rapidamente reuniu milhares de gostos e comentários.

O casal escolheu o hotel The Lince Santa Clara, instalado no antigo convento de Santa Clara, um espaço que a apresentadora não poupou elogios, destacando a recuperação do edifício, a decoração, a vista e a simpatia da equipa.

Na mesma publicação, Cristina confessou estar “completamente rendida” ao hotel, que considera já um dos melhores do país, e deixou ainda palavras de apreço para o restaurante, distinguido com uma estrela Michelin.

Numa outra partilha, Cristina Ferreira prometeu voltar:« Tal como a cidade que merece muito mais reconhecimento como cidade. Visitar. E tenho mesmo de voltar para entregar os ovos a Santa Clara. Dizem que assim não chove no dia do casamento».

