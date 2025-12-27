Fim de semana de amor: As fotografias mais românticas de Cristina Ferreira e João Monteiro no Norte

Ao Minuto

22:00
De cabeça fria, Leandro e Liliana fazem um balanço do programa - Big Brother
02:07

De cabeça fria, Leandro e Liliana fazem um balanço do programa

21:53
Descubra qual seria a estratégia de Leandro caso já fosse finalista - Big Brother
02:34

Descubra qual seria a estratégia de Leandro caso já fosse finalista

19:35
Implacável. Liliana não acredita na amizade de Inês e Marisa: «Achas que eu lido bem com hipocrisia?» - Big Brother
01:28

Implacável. Liliana não acredita na amizade de Inês e Marisa: «Achas que eu lido bem com hipocrisia?»

19:15
Liliana compara Pedro a Zé: «O meu ex não ia falar para as mulheres como o Pedro falou» - Big Brother
05:28

Liliana compara Pedro a Zé: «O meu ex não ia falar para as mulheres como o Pedro falou»

19:09
Liliana arrasa a relação de Pedro e Marisa: «Não estavam preparados para onde vieram» - Big Brother
02:22

Liliana arrasa a relação de Pedro e Marisa: «Não estavam preparados para onde vieram»

19:02
«Ai que cheirinho ao perfume da Marisa Susana»: Liliana provoca Pedro e fica sem resposta - Big Brother
00:44

«Ai que cheirinho ao perfume da Marisa Susana»: Liliana provoca Pedro e fica sem resposta

18:35
Inédito. Liliana intrigada sobre a ida de Zé à Gala Final: «Será que o meu ex namorado vai lá estar?» - Big Brother
01:01

Inédito. Liliana intrigada sobre a ida de Zé à Gala Final: «Será que o meu ex namorado vai lá estar?»

18:05
Imagens exclusivas! Pedro e Liliana “passam-se” no intervalo: «O Zezinho está lá fora e tu não quiseste saber» - Big Brother
03:42

Imagens exclusivas! Pedro e Liliana “passam-se” no intervalo: «O Zezinho está lá fora e tu não quiseste saber»

17:51
Conversa entre Pedro e Marisa começa bem, mas acaba com ele a cantar aos berros na casa de banho - Big Brother
05:19

Conversa entre Pedro e Marisa começa bem, mas acaba com ele a cantar aos berros na casa de banho

17:32
Marisa ‘corta na casaca’ de Leandro enquanto este lancha com Pedro. Veja o momento - Big Brother
04:34

Marisa ‘corta na casaca’ de Leandro enquanto este lancha com Pedro. Veja o momento

17:20
Leandro e Liliana não se entendem e trocam fortes acusações: «Jogo sujo, manipulador» - Big Brother
03:59

Leandro e Liliana não se entendem e trocam fortes acusações: «Jogo sujo, manipulador»

17:14
Comentadores em discórdia obrigam Alice Alves a intervir: «Nem nos últimos dias há calma» - Big Brother
02:28

Comentadores em discórdia obrigam Alice Alves a intervir: «Nem nos últimos dias há calma»

17:07
Dinâmica acaba em confronto entre Marisa e Liliana e a tensão sobe a pique - Big Brother
03:59

Dinâmica acaba em confronto entre Marisa e Liliana e a tensão sobe a pique

16:52
Leandro no centro das conversas da casa. E há quem ache que não chega à final - Big Brother
04:21

Leandro no centro das conversas da casa. E há quem ache que não chega à final

16:41
O último concílio dos nomeados que marca pela diferença: Veja as imagens e perceba porquê - Big Brother
04:25

O último concílio dos nomeados que marca pela diferença: Veja as imagens e perceba porquê

16:21
Liliana acusa Zé: «Eu estava no hospital e ele estava a mandar mensagens para se encontrar com elas» - Big Brother
04:28

Liliana acusa Zé: «Eu estava no hospital e ele estava a mandar mensagens para se encontrar com elas»

16:19
Liliana faz revelações ‘chocantes’ sobre Zé no Brasil: «Foi terrível (…) acordo às 4h da manhã» - Big Brother
11:39

Liliana faz revelações ‘chocantes’ sobre Zé no Brasil: «Foi terrível (…) acordo às 4h da manhã»

16:05
Marisa conta passado amoroso: «Ele virou tudo ao contrário como se fosse eu a culpada de tudo» - Big Brother
01:29

Marisa conta passado amoroso: «Ele virou tudo ao contrário como se fosse eu a culpada de tudo»

15:38
Leandro atira: «Achas que algum dia vou sair? Cabe na cabeça de alguém o melhor jogador ir-se embora?» - Big Brother
02:20

Leandro atira: «Achas que algum dia vou sair? Cabe na cabeça de alguém o melhor jogador ir-se embora?»

15:13
Marisa deixa Inês em choque com boca sobre Pedro: «Amanhã já vai cheirar presencialmente» - Big Brother
01:41

Marisa deixa Inês em choque com boca sobre Pedro: «Amanhã já vai cheirar presencialmente»

15:09
Liliana pica Pedro com camisola de Marisa Susana: «Tens uma mulher». Ele riposta: «Vai dar uma voltinha» - Big Brother
02:46

Liliana pica Pedro com camisola de Marisa Susana: «Tens uma mulher». Ele riposta: «Vai dar uma voltinha»

15:05
Marisa arrasa Pedro: «Vestir uma camisola com perfume de uma mulher, tendo uma pessoa na vida dele» - Big Brother
05:00

Marisa arrasa Pedro: «Vestir uma camisola com perfume de uma mulher, tendo uma pessoa na vida dele»

15:04
Incomodada, Marisa provoca: «Ó Bruno manda aí uma camisola com perfume» - Big Brother
02:11

Incomodada, Marisa provoca: «Ó Bruno manda aí uma camisola com perfume»

15:00
Marisa sobre Pedro: «Disse-lhe para se agarrar à camisola, pode chegar lá fora e não ter onde se agarrar» - Big Brother
01:06

Marisa sobre Pedro: «Disse-lhe para se agarrar à camisola, pode chegar lá fora e não ter onde se agarrar»

13:30
Picardia todo o dia: Liliana arrasa Leandro «Cantas um bocado mal» - Big Brother
04:52

Picardia todo o dia: Liliana arrasa Leandro «Cantas um bocado mal»

Acompanhe ao minuto
Fim de semana de amor: As fotografias mais românticas de Cristina Ferreira e João Monteiro no Norte

  • Secret Story
  • Há 1h e 33min
Fim de semana de amor: As fotografias mais românticas de Cristina Ferreira e João Monteiro no Norte - Big Brother
Cristina Ferreira passou um fim de semana a dois com João Monteiro e mostrou tudo.

Cristina Ferreira e João Monteiro rumaram até ao Norte, mais concretamente a Vila do Conde, para passar um fim de semana a dois, celebrando o aniversário de João. 

No Instagram, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI presenteou os seguidores com várias fotografias da escapadinha romântica, declarando-se ao namorado neste dia especial. 

«O meu amor faz anos», escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação, que rapidamente reuniu milhares de gostos e comentários.

O casal escolheu o hotel The Lince Santa Clara, instalado no antigo convento de Santa Clara, um espaço que a apresentadora não poupou elogios, destacando a recuperação do edifício, a decoração, a vista e a simpatia da equipa.

Na mesma publicação, Cristina confessou estar “completamente rendida” ao hotel, que considera já um dos melhores do país, e deixou ainda palavras de apreço para o restaurante, distinguido com uma estrela Michelin. 

Numa outra partilha, Cristina Ferreira prometeu voltar:« Tal como a cidade que merece muito mais reconhecimento como cidade. Visitar. E tenho mesmo de voltar para entregar os ovos a Santa Clara. Dizem que assim não chove no dia do casamento». 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens partilhadas por Cristina Ferreira. 

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

