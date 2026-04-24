Finalistas do Secret Story 10 desfilam com looks dignos de passadeira vermelha. Veja as escolhas ao pormenor

Os looks dos concorrentes chamaram a atenção do público.

Seis finalistas, seis escolhas, uma única noite. A mais importante de todas. Esta sexta-feira, 24 de abril, o Secret Story 10 teve a sua última gala e o brilho começou antes de qualquer resultado.

As cinco finalistas desfilaram todas de vestido longo e lantejolas, cada uma com o seu estilo. Ana escolheu dourado intenso com decote em V. Eva surpreendeu com renda branca e penas, a mais romântica de todas. Jéssica apostou em pérolas e cristais com transparências, glamour sem pedir desculpa. Liliana apostou no azul água com corpete em cristais e fenda elegante. Sara fechou em champanhe com drapeado e lantejoulas, impecável como sempre.

Já Tiago, o único homem em prova, apostou no branco numa noite de muito brilho feminino.