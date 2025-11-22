Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

Fábio decide oficializar a união com Liliana. Na noite desta sexta-feira, durante o Especial do Secret Story 9, o concorrente pediu a nortenha em namoro.
Tudo começou quando Liliana foi chamada ao confessionário e leu uma carta de amor escrita por Fábio. Ao som de uma música especial para o casal, a Voz anunciou que Fábio tinha uma surpresa especial preparada para a concorrente.
Ajoelhado, em frente à porta do confessionário, o concorrente perguntou a Liliana se aceitava namorar com ele. Enquanto fazia o pedido, Fábio segurava um anel numa mão e um ramo de flores na outra.
A concorrente aceitou o pedido sem hesitar e ambos se agarraram aos beijos. A reação dos restantes concorrentes da casa, não se fez esperar.
