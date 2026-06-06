Ao Minuto
13:04
11:51
Leandro e João Ricardo em guerra? Discussão sobre de tom e Jorri reage de forma insólita
12:44
06:31
Liliana perde a paciêcia com João Ricardo: «Porque é que tens tanta obsessão com o Pedro?»
12:28
10:12
Marisa Susana em confronto com João Ricardo: «Estás a gozar com a situação e eu estou a falar muito a sério»
11:05
10:34
Leandro manda boca a Pedro Jorge sobre comentadores do Secret Story: «Foste jantar com eles»
02:40
05:29
Liliana discute com Leandro por causa da desarrumação: «Se consegues dormir nesta pocilga...»
01:50
03:47
Bruno Simão passa-se com Marisa Susana e abandona a sala: «Não faço mais a cadeira quente»
01:49
07:08
Marisa Susana quis bater em Bruno Simão? Concorrente incrédulo com afirmações: «Voz, está a ouvir isto?»
01:40
02:21
Caos na cadeira quente! Marisa Susana acusa Bruno Simão: «Tu tens tido um comportamento aqui...»
01:35
05:00
Marisa Susana acusa João Ricardo e confronto aquece: «Foi só para ficar bem na fotografia»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Leandro e João Ricardo em guerra? Discussão sobre de tom e Jorri reage de forma insólita
Há 1h e 26min
Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família
Há 1h e 41min
Liliana perde a paciêcia com João Ricardo: «Porque é que tens tanta obsessão com o Pedro?»
Há 1h e 46min
Marisa Susana em confronto com João Ricardo: «Estás a gozar com a situação e eu estou a falar muito a sério»
Há 2h e 2min
Mais Vistos
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens
1 jun, 10:01
01:13
Flávia foi expulsa e deixou uma mensagem especial para Pedro Jorge: «Diz-lhe que...»
Hoje às 00:11
Polémica! Liliana lança bomba em plena gala e 'expõe' alegada traição de Afonso à namorada: «Queres que diga nomes?»
Ontem às 23:05
Notícias
Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família
Há 1h e 41min
Noélia Pereira gera polémica no casamento de Bruno Savate. Tudo por causa de um simples vestido
Há 3h e 17min
Menos uma mulher na casa. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story - Desafio Final
Hoje às 00:03
Que emoção! Carolina Pinto faz pergunta à filha e a resposta é «a mais linda ouvida até hoje»
Ontem às 23:59
Opinião
Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores
2 jun, 19:53
Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»
2 jun, 19:22
EXCLUSIVOS
05:38
De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
29 mai, 22:08
02:18
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
26 mai, 01:29
00:28
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
25 mai, 09:53
FORA DA CASA
Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família
Há 1h e 41min
Noélia Pereira gera polémica no casamento de Bruno Savate. Tudo por causa de um simples vestido
Há 3h e 17min
Que emoção! Carolina Pinto faz pergunta à filha e a resposta é «a mais linda ouvida até hoje»
Ontem às 23:59
Cara da TVI emociona com registo único da filha: «Ainda ontem a tinha nos braços e hoje fez a Queima das Fitas»
Ontem às 22:57
TVI Reality
05:50
Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»
5 jun, 22:49
01:29
Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»
5 jun, 22:40
05:12
Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir
5 jun, 22:29
03:05
Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»
5 jun, 22:22
Outros Sites
"Big Brother": foi dia de casamento para Renata Andrade... e há uma coincidência marcante com a boda de Júlia Palha!
Ontem às 16:46
selfie
Irreconhecível, Bruna Gomes passa por mudança radical e Bernardo Sousa reage... assim!
Ontem às 11:12
selfie