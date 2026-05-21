Foi o casamento do ano e as imagens provam porquê: Os detalhes  mais espetaculares do casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo 

As imagens que todos querem ver: por dentro do casamento mais comentado de 2025

Este foi um dos casamentos mais mediáticos de 2025. O amor que nasceu no “Big Brother – A Revolução”, em 2020, continua a dar cartas e levou Rui Pedro Figueiredo e Jéssica Antunes ao altar, numa cerimónia que rapidamente se tornou uma das mais comentadas de 2025.

O casamento realizou-se em setembro do ano passado, na Ericeira, e reuniu familiares, amigos e várias caras conhecidas. Os dois filhos do casal tiveram também um papel de destaque na cerimónia, num dos momentos mais emotivos do dia.

Pensado ao detalhe, o evento destacou-se pela decoração cuidada, pelos ambientes românticos e pelos vários apontamentos preparados para surpreender os convidados. Desde as centenas de flores espalhadas pelo espaço à animação dedicada às crianças, sem esquecer a oferta gastronómica e o imponente bolo de casamento iluminado, nada foi deixado ao acaso.

Jéssica Antunes foi um dos grandes destaques da celebração ao surgir com um vestido de noiva elegante e sofisticado. O modelo, comprido e justo, realçava a silhueta da ex-concorrente e apresentava bordados e aplicações brilhantes que deram um toque de glamour ao visual. O decote em coração reforçava o lado romântico da criação, complementada por uma capa em tule transparente, bordada e esvoaçante, que se prolongava até ao chão.

A noiva completou o visual com o cabelo solto em ondas suaves e uma tiara dourada com detalhes florais. Já os brincos, também inspirados em flores, harmonizavam com os restantes acessórios e contribuíram para um look sofisticado e delicado.

Ao longo da noite, não faltaram momentos especiais. A entrada do enorme bolo de casamento iluminado surpreendeu os convidados, enquanto a primeira dança dos noivos acabou por marcar um dos pontos altos da festa.

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