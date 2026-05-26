Foi uma das concorrentes mais polémicas do Secret Story 4. Agora, aos 50 anos, é uma das avós mais sexy do País

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Ainda se lembra desta concorrente do Secret Story? Aos 50 anos, tem dois netos, mas continua a fazer furor com as fotos sensuais que partilha na Internet. Mostramos-lhe tudo.

Em 2014, entrou no Secret Story - Casa dos Segredos 4 e, apesar de a sua passagem pela experiência não ter sido longa, foi suficiente para marcar a edição.

Com uma personalidade forte, frontal e sem papas na língua, rapidamente se destacou como uma concorrente carismática e controversa. O seu segredo, «Fui torturada pela minha mãe», revelou uma história de vida marcada por superação e resiliência, que comoveu e surpreendeu o público.

Mais de 11 anos depois, Rute Freitas continua a ser uma figura presente no imaginário coletivo, agora não através da televisão, mas sobretudo pelas redes sociais, onde se mantém fiel ao estilo ousado e provocador que sempre a caracterizou.

Apesar do tempo que passou, Rute não perdeu a irreverência. Pelo contrário, tornou-se uma mulher ainda mais confiante, segura de si e livre de convenções.

As fotografias que partilha frequentemente nas redes sociais, muitas vezes sensuais e desafiadoras, têm gerado comentários e reações diversas, mas Rute continua a mostrar que não vive para agradar aos outros: vive para ser ela própria.

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Entretanto, a ex-concorrente tornou-se avó. A filha, Natacha Sofia, deu-lhe dois netos, Lara Rose e Liam, um novo capítulo na vida de Rute, que ela abraçou com o mesmo espírito destemido com que encara tudo.

Tornar-se avó não a afastou da imagem de mulher sensual e provocadora. Pelo contrário: Rute Freitas é uma avó ousada, um ícone de empoderamento feminino. 

Percorra a nossa galeria e veja as fotos que comprovam a sensualidade de Rute Freitas

Temas: Rute Freitas Secret Story Sensual

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