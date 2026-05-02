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Foram o casal sensação do Big Brother. 13 anos depois, casaram e são pais de um menino: a história de amor contada em fotos

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Foram o casal sensação do Big Brother. 13 anos depois, casaram e são pais de um menino: a história de amor contada em fotos - Big Brother
Ainda se lembra deste casalinho? 13 anos depois de se terem apaixonado no Big Brother, são casados, têm um filho e vivem uma bonita história de amor.

 Kelly Baron e Pedro Guedes conheceram-se no Big Brother VIP, em 2013, e foi lá que os dois se apaixonaram. A relação perdura até hoje e nesta sexta-feira, 1 de maio, o vencedor daquela edição celebrou 46 anos e Kelly decidiu assinalar a data tão especial com uma declaração de amor que recorda como tudo começou.

A influencer divulgou um vídeo no Instagram, com vários momentos ao lado do marido. Alguns deles vividos dentro da casa mais vigiada do País, há 13 anos. 

«Há 13 anos, eu saí do Brasil para um reality em Portugal. O que eu não sabia é que o prémio não era o programa. Era VOCÊ», começou por escrever Kelly Baron, na legenda daquela publicação. 

E prosseguiu: «De lá para cá: Casámos em 10 dias num programa de TV, viajámos o mundo, e você virou PAI do nosso Miguel há dois anos. Mas o que mais me transformou foi ter você como parceiro de vida.»

Kelly declarou-se ao marido: «Você é a mente mais forte que eu conheço. Meu conselheiro quando tudo parece dar errado. Quem me lembra que eu sou capaz quando eu mesma duvido. Quem me ensinou que mudança real começa na cabeça, antes de chegar no corpo. De Dentro Para Fora. Eu aprendi isso vendo você viver

«Felizes 46 anos, meu amor @pedroguedesoficial. Que a gente continue escrevendo nossa história, um capítulo louco por vez. Te amo ❤️», findou.

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Temas: Big brother Amor Kelly Baron Pedro Guedes

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