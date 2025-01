Fotos: Cláudio Alegre é recebido em estúdio por Cristiana Jesus com um beijo apaixonado

Cristiana recebeu o companheiro em estúdio com um beijo apaixonado.

Cláudio foi o último expulso do Secret Story - Desafio Final.

O concorrente foi recebido em estúdio pela companheira de forma apaixonada.

Cláudio Alegre foi o último concorrente expulso do Secret Story - Desafio Final e quando chegoua estúdio foi recebido pela mulher, Cristiana Jesus, com um abraço quentinho e um beijo apaixonado.

As fotos, captadas pela TVI, mostram o amor que os une há alguns anos e do qual nasceu um filho, Guilherme, agora com quatro anos.

Recorde-se que Cláudio Alegre e Cristiana Jesus entraram juntos na Casa dos Segredos 6, no ano de 2016, com o segredo: «Somos um casal» e foi aí que ficaram conhecidos do público.

