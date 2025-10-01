Ao Minuto

22:07
«Saltou para cima de mim»: Marisa Susana faz graves acusações a Liliana - Big Brother
02:17

«Saltou para cima de mim»: Marisa Susana faz graves acusações a Liliana

22:02
«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas - Big Brother
01:53

«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas

21:20
Bruno discorda da atitude de Vera em relação a Dylan e aconselha o amigo - Big Brother
07:19

Bruno discorda da atitude de Vera em relação a Dylan e aconselha o amigo

21:13
Unidas contra Dylan: Vera, Lídia e Liliana têm conversa sobre o concorrente «Não me vou anular» - Big Brother
04:31

Unidas contra Dylan: Vera, Lídia e Liliana têm conversa sobre o concorrente «Não me vou anular»

20:44
«Já parece mesmo uma delas (...) agora tem de aprender a andar de saltos»: Concorrentes gozam com Lídia - Big Brother
01:22

«Já parece mesmo uma delas (...) agora tem de aprender a andar de saltos»: Concorrentes gozam com Lídia

20:26
«Se é para isto, tirem-me já daqui»: Bruna reage a situação da casa e goza com concorrentes - Big Brother
03:04

«Se é para isto, tirem-me já daqui»: Bruna reage a situação da casa e goza com concorrentes

20:16
Massa com cebola e açúcar: O prato que levou Marisa Susana e Liliana aos gritos uma com a outra - Big Brother
02:22

Massa com cebola e açúcar: O prato que levou Marisa Susana e Liliana aos gritos uma com a outra

19:53
Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância - Big Brother
05:37

Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância

19:47
Troca de carícias: Liliana admite que Fábio não lhe é indiferente - Big Brother
06:15

Troca de carícias: Liliana admite que Fábio não lhe é indiferente

19:37
Liliana procura Vera para saber se acredita ou não nos sentimentos de Fábio - Big Brother
04:37

Liliana procura Vera para saber se acredita ou não nos sentimentos de Fábio

19:32
Pista de Fábio gera corrida ao botão e teorias explosivas - Big Brother
03:35

Pista de Fábio gera corrida ao botão e teorias explosivas

19:26
Mariana suspeita de Rui e desabafa com Dylan: «Gosto de exclusividade» - Big Brother
04:57

Mariana suspeita de Rui e desabafa com Dylan: «Gosto de exclusividade»

19:17
O silicone de Vera é tema e a concorrente mete tudo em pratos limpos - Big Brother
04:23

O silicone de Vera é tema e a concorrente mete tudo em pratos limpos

18:53
A arder: Lídia e Liliana juntam-se contra Marisa Susana - Big Brother
03:37

A arder: Lídia e Liliana juntam-se contra Marisa Susana

18:49
Inédito: Marisa Susana e Liliana pegam-se como nunca as viu - Big Brother
06:29

Inédito: Marisa Susana e Liliana pegam-se como nunca as viu

18:37
Boatos sobre Sandro e Liliana geram choque e Fábio queixa-se da colega - Big Brother
03:41

Boatos sobre Sandro e Liliana geram choque e Fábio queixa-se da colega

18:30
Mariana desafia rivais e lança metáfora ousada: «Sou um leopardo, e o leopardo mata a cobra» - Big Brother
04:26

Mariana desafia rivais e lança metáfora ousada: «Sou um leopardo, e o leopardo mata a cobra»

18:27
Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico - Big Brother

Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

18:21
Leandro entra em confronto com Joana e a concorrente perde a paciência - Big Brother
05:36

Leandro entra em confronto com Joana e a concorrente perde a paciência

18:08
«Mural das Verdades»: Sandro gera polémica e assume ser o combustível da relação de Liliana e Fábio - Big Brother
04:17

«Mural das Verdades»: Sandro gera polémica e assume ser o combustível da relação de Liliana e Fábio

17:48
Mariana tem acesso a pista e conta tudo o que viu no cubo aos colegas - Big Brother
04:35

Mariana tem acesso a pista e conta tudo o que viu no cubo aos colegas

17:45
A voz deu a oportunidade a um único concorrente de ver uma pista. Descubra quem foi o escolhido - Big Brother
05:23

A voz deu a oportunidade a um único concorrente de ver uma pista. Descubra quem foi o escolhido

17:32
Lídia desiludida com Leandro: «Nas costas é que se vê os amigos» - Big Brother
08:19

Lídia desiludida com Leandro: «Nas costas é que se vê os amigos»

17:27
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato - Big Brother

A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

17:01
Ana Cristina desabafa com Mariana sobre as colegas na casa: «Não lhes vou dar o que elas querem» - Big Brother
05:26

Ana Cristina desabafa com Mariana sobre as colegas na casa: «Não lhes vou dar o que elas querem»

