Grávida e radiante: Tatiana Boa Nova exibe barrigão e partilha detalhe único que envolve o filho mais velho

Tatiana Boa Nova, atualmente à espera do segundo filho, abriu o coração nas redes sociais e revelou de forma descontraída o peso que já ganhou durante a gravidez, a ex-concorrente do Secret Story mostrou-se tranquila com a fase que está a viver.

Tatiana Boa Nova tem vivido a segunda gravidez com entusiasmo e serenidade, partilhando frequentemente momentos do dia a dia com os seguidores. A empresária destaca a felicidade que sente nesta etapa especial, ao lado do marido, Ruben, e do filho, Lourenço, que em breve ganhará um irmão. A chegada do bebé está prevista para o mesmo mês em que nasceu o primogénito, tornando a espera ainda mais significativa para a família.

Com acompanhamento médico regular e cuidados específicos devido ao hipotiroidismo, Tatiana mantém-se confiante e focada no equilíbrio. Entre consultas, análises e partilhas nas redes sociais, a ex-concorrente está otimista com esta nova fase.