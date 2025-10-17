Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

O clima azedou entre Marisa e Pedro Jorge. A discussão foi tão intensa que os segredos do casal estiveram por um fio.

Marisa e Pedro Jorge envolveram-se numa discussão acesa, marcada por ciúmes, acusações e palavras duras, que deixou Marta Cardoso em choque. A apresentadora admitiu, em direto no Extra, ter ficado «a tremer» com a intensidade do confronto.

O desentendimento começou no quarto com Marisa em lágrimas, chamando a atenção do marido para a respeite e não se aproxime tanto de outras mulheres.

Mais tarde, na sala completamente vazia, o casal trocou farpas e elevou o tom de voz. Tudo terá começado por causa de ciúmes e inseguranças que se foram acumulando ao longo dos últimos dias. Pedro Jorge questionou a mulher: «Pergunto-te onde é que tu já me procuraste para falarmos? Quando me viste sozinho, alguma vez me vieste procurar?». Marisa respondeu de imediato, sem rodeios: «Quando é que estavas sozinho? Quando não te tinhas atirado ao mulherio?»

A provocação deixou Pedro Jorge visivelmente irritado: «Não dá para falar contigo… Estás insegura com alguma coisa?»

Marisa manteve-se firme, mas acabou por admitir que se sente insegura com as aproximações do marido a outras mulheres dentro da casa. A concorrente recordou mesmo um episódio recente, quando Vera perguntou se podia dormir na cama de Pedro, algo que a deixou desconfortável.

A discussão subiu de tom quando Pedro Jorge sugeriu que a esposa «não estava bem» e que devia procurar ajuda psicológica, o que levou Marisa a acusá-lo de ser possessivo fora da casa: «Tu lá fora és um possessivo do caraças», atirou a concorrente.

O clima tornou-se insustentável quando Pedro Jorge respondeu, repetidamente: «Tu não estás bem.»

Até que, num dos momentos mais tensos da noite, a concorrente perdeu a paciência e disparou: «Aqui se vê o tipo de homem que tu és.» ao que o marido respondeu: «Podes fazer as malas e ir embora! Não fazes aqui falta, se não percebes o que estamos aqui a fazer!»

O casal terminou a noite de costas voltadas. Pedro Jorge ficou na sala a desabafar sozinho, enquanto Marisa se refugiou no quarto, visivelmente abalada.