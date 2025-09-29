Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

A cadeira quente da madrugada desta segunda-feira, 29 de setembro, foi a mais tensa até ao momento. Dylan e Liliana estiveram no centro da polémica.

Depois de uma gala intensa da Casa dos Segredos 9, marcada pela visita do noivo de Liliana, Zé, e pela expulsão de Carina, a cadeira quente foi mais do que tensa e teve como principais protagonistas Liliana e Dylan.

Os dois já foram muito amigos, mas estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado lá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

Mas não foram os únicos a discutirem na cadeira quente do pós-gala. Pedro Jorge e Sandro também tiveram um bate-boca mais aceso, Leandro foi alvo de duras críticas por parte de vários colegas, bem como Marisa Susana.