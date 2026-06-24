Há uma nova coleção de fatos de banho que está viral por reduzir a cintura. E pertence a uma cara conhecida

São super confortáveis e elegantes. Espreite estes biquínis e fatos de banho da moda

O verão já chegou e há uma nova coleção de swimwear a dar nas vistas. Rita Lopes Almeida lançou recentemente a marca Rita do Mar Swimwear e tem partilhado nas redes sociais vários modelos que prometem tornar-se uma das tendências da estação.

Com uma aposta em tons neutros, cortes elegantes e detalhes sofisticados, os fatos de banho destacam-se por um elemento que está a conquistar as fãs: duas tiras ajustáveis na zona da cintura que ajudam a realçar a silhueta. Ao centro, uma peça dourada acrescenta um toque requintado e transforma cada modelo numa opção versátil, tanto para a praia como para os dias de verão na cidade.