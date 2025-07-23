Herdeiro de Marco Paulo surpreendeu tudo e todos ao fazer a peregrinação até Fátima antes de entrar no 'Big Brother Verão'

Eduardo Ferreira foi até Fátima, semanas antes de entrar no Big Brother Verão.

Eduardo Ferreira é o novo concorrente do Big Brother Verão. Mas antes de entrar na casa mais vigiada do País, protagonizou um momento de profunda introspeção que passou quase despercebido.

Longe dos holofotes e das câmaras da casa mais vigiada do país, Eduardo decidiu fazer uma peregrinação até ao Santuário de Fátima.

A caminhada, feita semanas antes da entrada no reality show da TVI, foi partilhada pelo próprio nas redes sociais, onde fez constar as etapas.

No passado dia 11, Eduardo partilhou a última fotografia da jornada, no Santuário, acompanhada por uma legenda simples, mas carregada de significado Dudu afirmou: “Fim. Uma simples foto que diz muita coisa.”

Sem revelar detalhes sobre os motivos que o levaram a esta jornada, o gesto acabou por mostrar um lado mais reservado e espiritual daquele que tem estado no centro das atenções por ser um dos herdeiros do cantor Marco Paulo.