«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova

Veja as melhores imagens de Tatiana Boa Nova, grávida do segundo filho.

Tatiana e Ruben Boa Nova esperam a chegada do segundo filho. Um momento feliz que está a ser vivido com várias precauções, uma vez que Tatiana sofre de hipotiroidismo.

O casal de ex-concorrentes espera a chegada de um menino. O chá revelação decorreu na praia, num ambiente intimista e a três, com o filho, Lourenço, mais velho também presente.

«Assim foi o nosso chá revelação a 3, num momento muito especial onde soubemos ao mesmo tempo que o novo Boa Nova é um rapaz», escreveu Tatiana na legenda do vídeo que publicou no Instagram, anunciando assim que vão ter mais um menino.

O casal mostrou-se radiante com a notícia, mas confessou precisar de ajuda numa fase muito particular: a escolha do nome. «Não poderíamos estar mais felizes, mas precisamos de uma pequena ajuda! Dicas de nomes se faz favor, porque aqui a discórdia é imensa», brincou Tatiana.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da gravidez de Tatiana Boa Nova.