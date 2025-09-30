«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova

Ao Minuto

16:46
Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti» - Big Brother
08:56

Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»

16:44
Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu» - Big Brother
06:35

Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»

16:36
Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar» - Big Brother
09:54

Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»

16:18
Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo - Big Brother
15:15

Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo

16:15
Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer» - Big Brother
01:00

Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»

16:14
Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?» - Big Brother
02:49

Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»

16:13
Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim» - Big Brother
02:50

Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim»

16:12
Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa» - Big Brother
06:10

Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa»

16:11
Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase» - Big Brother
03:11

Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase»

16:02
Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar» - Big Brother
05:08

Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar»

15:54
«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera - Big Brother
04:37

«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera

15:48
Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena» - Big Brother
05:09

Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»

15:45
Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança» - Big Brother
02:22

Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança»

15:12
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas - Big Brother
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

14:25
Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível - Big Brother

Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

14:22
Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações - Big Brother
02:51

Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações

14:18
De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim - Big Brother
04:35

De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim

14:17
Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9 - Big Brother

Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

13:46
«Não preciso de nada disto, eu apareço de qualquer maneira!»: Leandro 'dispara' para Joana - Big Brother
02:57

«Não preciso de nada disto, eu apareço de qualquer maneira!»: Leandro 'dispara' para Joana

13:45
Discórdia na cozinha e gritos por todo o lado entre Leandro e Joana. O motivo? Bacalhau e espinafres - Big Brother
09:16

Discórdia na cozinha e gritos por todo o lado entre Leandro e Joana. O motivo? Bacalhau e espinafres

13:30
Vera revela desilusão com Dylan: «Traiu a minha confiança» - Big Brother
02:43

Vera revela desilusão com Dylan: «Traiu a minha confiança»

13:17
No mesmo espaço, mas ignoram-se. Dylan e Vera continuam de costas voltadas - Big Brother
03:20

No mesmo espaço, mas ignoram-se. Dylan e Vera continuam de costas voltadas

13:11
Dylan e Vera de costas voltadas: «Se me falham uma vez, não me falham nunca mais» - Big Brother
03:46

Dylan e Vera de costas voltadas: «Se me falham uma vez, não me falham nunca mais»

12:58
Dylan em choque com indireta de Vera: «Fui apanhado completamente de surpresa» - Big Brother
06:11

Dylan em choque com indireta de Vera: «Fui apanhado completamente de surpresa»

12:41
Tensão na Casa! Liliana lança indireta a Bruna: «Existem concorrentes sem arcaboiço para aqui estar» - Big Brother
11:44

Tensão na Casa! Liliana lança indireta a Bruna: «Existem concorrentes sem arcaboiço para aqui estar»

«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova

  • Hoje às 12:49
«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova - Big Brother
Veja as melhores imagens de Tatiana Boa Nova, grávida do segundo filho.

Tatiana e Ruben Boa Nova esperam a chegada do segundo filho. Um momento feliz que está a ser vivido com várias precauções, uma vez que Tatiana sofre de hipotiroidismo.

O casal de ex-concorrentes espera a chegada de um menino. O chá revelação decorreu na praia, num ambiente intimista e a três, com o filho, Lourenço, mais velho também presente.

«Assim foi o nosso chá revelação a 3, num momento muito especial onde soubemos ao mesmo tempo que o novo Boa Nova é um rapaz», escreveu Tatiana na legenda do vídeo que publicou no Instagram, anunciando assim que vão ter mais um menino.

O casal mostrou-se radiante com a notícia, mas confessou precisar de ajuda numa fase muito particular: a escolha do nome. «Não poderíamos estar mais felizes, mas precisamos de uma pequena ajuda! Dicas de nomes se faz favor, porque aqui a discórdia é imensa», brincou Tatiana.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da gravidez de Tatiana Boa Nova. 

Temas: Tatiana Boa Nova Rúben Boa Nova

