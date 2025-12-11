Ao Minuto
16:22
01:26
Pedro abre o coração para os colegas e fica lágrimas: «Gosto de ser o centro das atenções»
15:47
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa
15:35
02:43
Leandro e Ana trocam farpas afiadas: «Mais vale o mundo imaginário do que falar para certas pessoas
15:29
09:58
Segundo os concorrentes, este é o pódio do Secret Story 9. As apostas não podiam ser mais diferentes
14:00
06:35
Pedro explica o porquê dos «nomes especiais» dos filhos e faz revelações sobre os partos
13:07
Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido
Há 16 min
Pedro abre o coração para os colegas e fica lágrimas: «Gosto de ser o centro das atenções»
Há 1h e 5min
Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam
Há 1h e 31min
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa
Há 1h e 40min
Mais Vistos
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto
Ontem às 22:18
02:37
Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro
Hoje às 09:53
Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa
Hoje às 12:51
Notícias
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido
Há 16 min
Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam
Há 1h e 31min
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa
Há 1h e 40min
Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática
Há 1h e 43min
EXCLUSIVOS
07:01
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
Ontem às 22:43
05:42
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
Ontem às 22:21
01:14
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
Ontem às 18:49
01:23
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
Ontem às 18:11
FORA DA CASA
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido
Há 16 min
Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam
Há 1h e 31min
Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática
Há 1h e 43min
Após várias polémicas, Marie faz as pazes com o pai: E estas são as palavras de amor que lhe dedicou
Há 2h e 11min
TVI Reality
01:47
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
Ontem às 21:53
08:42
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
9 dez, 22:31
00:43
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
9 dez, 22:18
Outros Sites
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou
9 dez, 15:01
tvi
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"
7 dez, 21:14
selfie
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"
7 dez, 20:15
selfie
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"
7 dez, 08:09
selfie