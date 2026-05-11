Imagens escaldantes: Diana Ferreira entrou no Secret Story há 13 anos. Hoje está mais sexy do que nunca

A jovem está mais ousada e sensual do que nunca.

Diana Ferreira continua a conquistar atenções nas redes sociais, mais de uma década depois da participação no Secret Story 4.

A antiga concorrente, que ficou conhecida do público em 2013, surpreendeu recentemente os seguidores ao partilhar várias fotografias ousadas e sensuais.

Com poses elegantes e um visual arrojado, Diana Ferreira mostrou estar em excelente forma física e rapidamente recebeu inúmeros elogios dos fãs, que destacaram a sua beleza e confiança.

As imagens, consideradas por muitos “escaldantes”, voltaram a colocar Diana Ferreira no centro das atenções, provando que continua a manter uma forte ligação com os seguidores nas redes sociais, mesmo 13 anos após a passagem pela casa mais vigiada do país.