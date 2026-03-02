Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
11:32
«Está a ser falso comigo»: Ricardo João "atira-se" a Hugo e gera discórdia na casa - Big Brother
01:29

11:32
Hugo declara-se a Pedro: «És um exemplo, quem me dera ter a tua coragem. Ganhaste um fã» - Big Brother
01:29

11:27
A ferver. Luzia lança farpa a Sara e o clima azeda: «Queres ir já para casa?» - Big Brother
02:12

11:23
Luzia e Sara em nova picardia: «Isto está mais do que batido e eu não me identifico!» - Big Brother
02:18

11:23
Norberto faz elogios em tom de aviso a Sara: «Está a jogar de forma perigosa» - Big Brother
02:18

11:17
Norberto usa Diana Dora? A revelação que deixou todos de boca aberta - Big Brother
01:16

11:16
No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido - Big Brother

11:16
Ariana faz escolha polémica durante dinâmica: «Senta-te ao lado de quem não suportas. - Big Brother
01:40

10:59
Hugo perto do segredo de Liliana: «Ele saiu e ela atirou-se para o chão, chorou imenso...» - Big Brother
01:13

10:42
Festa na casa! Ricardo João faz anos e a Voz organiza-lhe uma surpresa muito especial - Big Brother
02:01

10:21
Jéssica assume ser fã de Filipe Delgado, mas engana-se a dizer o nome e deixa concorrentes a rir à gargalhada - Big Brother
01:09

10:15
Autêntico meme! Jéssica e Catarina dão concerto matinal para Pedro: mas o talento deixa a desejar - Big Brother
01:02

09:53
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz - Big Brother

09:40
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir - Big Brother

02:40
Diana Dora chora desalmadamente por causa das brincadeiras com os rapazes: «Vou ficar mal vista» - Big Brother
01:34

02:27
Desfeita em lágrimas, Liliana faz gesto romântico para Ricky à frente de todos - Big Brother
01:23

02:15
Sara expõe investida de concorrente inesperado: «Ele disse-me que tinha lugar na cama dele...» - Big Brother
01:03

02:01
Liliana indignada com a saída de Ricky: «Estou mesmo chocada» - Big Brother
02:30

01:55
Concorrentes rendidos a testemunho de Pedro: «Obrigada por partilhares isto. És um homem com H grande» - Big Brother
03:19

01:50
Diogo reage ao segredo de Pedro: «Não és diferente dos outros homens, és como nós» - Big Brother
03:19

01:46
Pedro fala abertamente sobre a mudança de sexo e concorrentes acabam a chorar copiosamente - Big Brother
04:23

01:45
Pedro arrepia com confissão: «É graças a este programa e a um concorrente que eu ainda estou aqui» - Big Brother
04:23

01:42
Pedro faz relato impressionante sobre a mudança de sexo - Big Brother
04:23

01:40
Sara implacável com Tiago: «Eu disse que ele se ia revelar. O tom foi bastante agressivo» - Big Brother
04:09

01:34
Furiosa, Ariana revira os olhos a Tiago e não poupa: «Tens de me explicar os teus conceitos!» - Big Brother
03:45

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz - Big Brother
Um momento marcante que fica na história desta edição.

A gala deste domingo do Secret Story 10 ficou marcada por momentos intensos dentro da casa. Tudo aconteceu depois de João descobrir o segredo de Pedro«mudei de sexo» — uma revelação emotiva que rapidamente deu lugar a um clima de tensão. 

Pouco depois, A Voz decidiu intervir e exibiu imagens dentro da casa relacionadas com uma alegada “piada” feita por Hugo sobre a mudança de sexo de um dos colegas. 

Nas imagens que agora mostramos, é possível ver o momento em que Hugo é confrontado com aquilo que disse, bem como as reações imediatas dos restantes concorrentes, surpreendidos com o que viam. 

O ambiente tornou-se rapidamente mais pesado, com vários participantes em silêncio enquanto a Voz deixava um aviso sério, reforçando a importância do respeito e alertando para os limites do humor quando estão em causa temas pessoais e sensíveis.

As imagens revelam não só o confronto, mas também o desconforto geral vivido após o alerta da Voz, num episódio que promete continuar a marcar a convivência entre os concorrentes nos próximos dias.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja tudo. 

Temas: Hugo Pedro Segredo

Mais Fotos

No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido

Há 25 min
Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

Ontem às 21:56
Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

26 fev, 12:47
Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

26 fev, 11:24
Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

25 fev, 19:00
Lourenço Ódin marcou o Secret Story 4 com o segredo mais chocante de sempre. Veja como está agora

24 fev, 17:44
Mais Vistos

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Ontem às 23:42
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso
07:01

Hoje às 00:12
O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Hoje às 00:19
Liliana e Ricky; Liliana Oliveira e Zé Pedro

Liliana e Ricky; Liliana Oliveira e Zé Pedro

23 fev, 10:03
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Há 1h e 48min
Notícias

Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Há 2h e 1min
O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Hoje às 00:19
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Hoje às 00:12
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

Ontem às 23:51
João quebra o silêncio sobre Catarina e faz revelações inéditas: «Há muita coisa que não bate certo»

Ontem às 22:45
Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

26 fev, 18:40
FORA DA CASA

«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

Ontem às 20:07
Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Ontem às 19:56
Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10
10:28

Ontem às 19:35
Inédito! Diogo Alexandre e Leomarte anunciam plano inesperado a dois
10:49

Ontem às 19:32
Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado

Ontem às 19:09
TVI Reality

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

Hoje às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

27 fev, 17:40
