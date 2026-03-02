Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Um momento marcante que fica na história desta edição.

A gala deste domingo do Secret Story 10 ficou marcada por momentos intensos dentro da casa. Tudo aconteceu depois de João descobrir o segredo de Pedro — «mudei de sexo» — uma revelação emotiva que rapidamente deu lugar a um clima de tensão.

Pouco depois, A Voz decidiu intervir e exibiu imagens dentro da casa relacionadas com uma alegada “piada” feita por Hugo sobre a mudança de sexo de um dos colegas.

Nas imagens que agora mostramos, é possível ver o momento em que Hugo é confrontado com aquilo que disse, bem como as reações imediatas dos restantes concorrentes, surpreendidos com o que viam.

O ambiente tornou-se rapidamente mais pesado, com vários participantes em silêncio enquanto a Voz deixava um aviso sério, reforçando a importância do respeito e alertando para os limites do humor quando estão em causa temas pessoais e sensíveis.

As imagens revelam não só o confronto, mas também o desconforto geral vivido após o alerta da Voz, num episódio que promete continuar a marcar a convivência entre os concorrentes nos próximos dias.

