Imagens reveladoras: Zé Lopes mostra-se na praia sem pudores e divide opiniões

Veja as imagens sem pudores do comunicador.

Zé Lopes, apresentador da TVI, mostrou-se na praia sem pudores e dividiu opiniões nas redes sociais.

«Endless summer», escreveu o apresentador do 'Bom dia Alegria' na sua página de Instagram, onde se mostra de sunga na praia, a apanhar sol.

A partilha dividiu opiniões. Uns elogiaram o comunicador: «Girooo🙌❤️»; «E essa cueca bem de Anitta?»; «Woooow, está ótimo com a nossa sunga 😍», lê-se na caixa de comentários.

Outros acham que Zé Lopes está magro demais: «Essa magreza extrema não o está a favorecer»; «Olá Zé sabe que gosto muito de sí mas , acho que está a ficar muito magro»; «tenha atenção à sua saúde que é o mais importante que temos», lê-se.

Percorra a galera de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Zé Lopes.