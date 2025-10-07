Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio

No Secret Story 9, Liliana e Fábio não resistem à tentação e dão o primeiro beijo na boca. Veja as imagens mais tórridas

Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca. E as imagens são bem tórridas.

Percorra a galeria de imagens e veja tudo ao pormenor.

O momento acaba de acontecer. Os dois estavam na cama a trocar beijinhos, quando Liliana tomou a iniciativa e beijou o concorrente na boca. «Sou mesmo um sortudo», exclama Fábio. «Vou fazer questão de te dizer todos os dias», acrescenta. Depois do beijo na boca, os dois dão um longo abraço.

Recorde-se que Liliana e Fábio estão muito próximos desde os primeiros minutos do programa. Contudo, a jovem tinha sido pedida em casamento pelo namorado Zé na gala de estreia e este é, precisamente, o seu segredo.

Na gala deste domingo, Liliana decidiu terminar a relação que mantinha há quatro anos.