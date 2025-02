Imagina Telmo Ferreira antes de entrar no BB? Veja as fotos com mais de 25 anos e surpreenda-se!

Veja o tesourinho partilhado pelo ex-concorrente do primeiro Big Brother.

Telmo Ferreira participou no primeiro Big Brother de Portugal, que estreou em 2000 e ficou para sempre marcado na memória dos portugueses pela relação que criou com Célia.

O casal apaixonou-se na casa mais vigiada do País, casou e teve dois filhos, numa história de amor que dura até aos dias de hoje e que ninguém esquece.

Mas será que ainda se lembra de como era Telmo Ferreira antes do Big Brother, há mais de 25 anos?