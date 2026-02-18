Imperdível: Cristina Ferreira partilha fotografias inéditas do novo confessionário do Secret Story

A estreia do Secret Story está quase aí e Cristina Ferreira decidiu dar aos fãs uma antevisão exclusiva. As primeiras fotografias da nova casa já foram reveladas e a transformação rosa do confessionário está a surpreender os portugueses.

Faltam poucos dias para o regresso do Secret Story e Cristina Ferreira já começou a preparar o terreno. A apresentadora decidiu surpreender os seguidores com uma antevisão exclusiva da nova casa e o confessionário renovado está a dar que falar.

Nas stories do Instagram publicadas esta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, Cristina Ferreira partilhou os primeiros detalhes visuais da casa que vai receber os novos concorrentes a partir de domingo, 22 de fevereiro. O espaço do confessionário surge completamente transformado, dominado por tons de rosa, e com o icónico botão dos segredos já no seu lugar.

A apresentadora aproveitou o momento para brincar com a ausência da "Voz", que só voltará a marcar presença no dia da estreia:

«Ó vozzzzzzzzzzzzz. Não me responde. E eu no confessionário. Se calhar só volta no domingo, quando os novos concorrentes estarão à porta de casa para entrar.»

Nas mesmas stories, Cristina Ferreira deixou claro que o entusiasmo com o novo projeto já tomou conta:

«Casa nova, novos segredos, um desafio que começa outra vez. Esta fase é muito entusiasmante, imaginar como vão ser, como se vai entender, as missões que serão entregues.»