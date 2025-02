Imperdível! Diogo Alexandre e a companhia inseparável que tanto tem dado que falar

Diogo Alexandre tem surgido com uma companhia muito especial.

Diogo Alexandre venceu a última edição do Secret Story - Casa dos Segredos, tendo sido do início ao fim, um dos concorrentes mais adorados pelo público.

Cá fora, o concorrente - que tinha o segredo «Sou mórmon e fiz um voto de castidade» - continua a ser popular e tem dado que falar pela aproximação a uma das colegas que conheceu dentro da casa mais vigiada do País.

Juliana Leão saiu a meio do programa e carregava o segredo «Fui obrigada a fugir do meu país». Lá dentro encantou-se por Diogo Afonso, mas como o concorrente saiu no início, a relação acabou por não funcionar.

Agora, Juliana tem aparecido muitas vezes em público ao lado de Diogo Alexandre, com quem criou uma bonita amizade. Mas um vídeo feito no Cairo, onde os dois foram viajar na companhia de outros colegas do programa, lançou suspeitas de que pudesse ser algo mais.

