Imperdível: Há novas imagens de Márcia Soares Soares no Brasil e vão surpreendê-lo

Márcia Soares tem encantado os seguidores ao mostrar os seus registos no Brasil.

Márcia Soares, de 31 anos, trocou Portugal pelo calor do Brasil e tem vivido dias de pura magia. A ex-concorrente e comentadora da TVI embarcou numa viagem inesquecível e já fez suspirar os seguidores com as suas partilhas em biquíni.

Desta vez, a ex-concorrente mostrou-se no meio de uma floresta: «Cidade das maravilhas», escreveu na legenda da partilha feita no Instagram.

Os elogios não tardaram em surgir: «Que linda», lê-se. «Marcinha maravilhosa cheia de encantos mil», escreve outro seguidor. «A cidade é maravilhosa, mas o encanto és tu», lê-se ainda.

Com praias paradisíacas, paisagens de tirar o fôlego e sabores irresistíveis, Márcia está a viver uma verdadeira experiência de sonho, acompanhada de uma amiga.

Mas foi uma imagem partilhada esta tarde que deixou os fãs em alvoroço. Com um biquíni arrojado e uma pose cheia de confiança, Márcia arrancou elogios como «Sereia deu à costa!» e «Olha que coisa mais linda».

O corpo escultural e a sua energia contagiante não passaram despercebidos, e estão a tornar esta viagem ainda mais inesquecível!

