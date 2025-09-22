Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

Dylan, o concorrente da Casa dos Segredos 9 está a surpreender todos com a sua impressionante transformação física.

No passado domingo, 14 de setembro, estreou a nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos 9. Com ela, chegaram 22 novos concorrentes que se apresentaram ao país, entre eles Dylan, um dos nomes que mais tem dado que falar. Dentro da casa, a sua proximidade a Vera não passou despercebida: já houve um “casamento” simbólico e até alguns beijos trocados em frente às câmaras.

Mas não foi só o romance que chamou a atenção. A excelente forma física de Dylan colocou-o rapidamente na lista dos concorrentes mais atraentes desta edição. Contudo, nem sempre foi assim.

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, o jovem foi partilhando nas redes sociais várias fotografias que revelam a sua impressionante transformação física. De um visual com cabelo comprido e alguns quilos a mais, passou a exibir um corte de cabelo arrojado e um corpo tonificado, resultado de muito trabalho e dedicação.A evolução é tão marcante que, em algumas imagens, Dylan surge quase irreconhecível.