Incrédulos e chorosos: Foi assim que os concorrentes ficaram após saberem o segredo de Bruna

Veja todas as reações ao segredo de Bruna.

Pedro desvendou o segredo de Bruna no 'Especial' desta quarta-feira com Cristina Ferreira e deixou a casa toda em choque e lavada em lágrimas.

«Fui diagnosticada com um linfoma», foi esse o segredo de Bruna que apanhou os concorrentes de surpresa e os deixou muito chorosos e incrédulos.

Ana e Pedro foram os mais emocionados da casa, ela porque não esperava que uma pessoa aparentemente tão forte tivesse este segredo e ele porque teve alguém próximo a passar pelo mesmo.

