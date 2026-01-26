Inês Morais mostra o lado mais privado da vida com imagens inéditas

Inês Morais voltou a captar todas as atenções no Instagram com uma partilha descontraída, íntima e cheia de personalidade. A ex-concorrente de reality shows da TVI publicou um carrossel com 12 fotografias, acompanhado por uma legenda simples e espontânea: «dump com legend?».

Cada imagem surge acompanhada por uma frase curta, sincera e muitas vezes bem-humorada, que transforma o carrossel num verdadeiro retrato do seu dia a dia.

Desde o momento de autoestima pura num «outfit check na loja porque olhei para mim e apaixonei-me», passando pelo omnipresente «Twingo da avó everywhere», até à descoberta de um espaço que descreve como «este clube muito lindo», Inês mostra-se sem filtros nem encenações.

O lado mais pessoal também não ficou de fora. Há espaço para o carinho familiar, como na fotografia com a irmã que «não estava a gostar da minha conversa sobre a Taylor Swift», e para a ternura absoluta num registo com o filho, onde deixa a pergunta no ar: «Eu e o meu filho, somos parecidos?».

O carrossel inclui ainda momentos de puro humor e vulnerabilidade. A ida ao cinema para ver «A Criada», passada quase toda com as mãos à frente da cara e a olhar apenas para «1/5 do ecrã», ou a clássica verificação pós copo de vinho: «estava a verificar se tinha vinho tinto nos lábios».

Mais do que um conjunto de fotografias, esta partilha é uma coleção de pequenos momentos reais, caóticos e humanos. É precisamente essa honestidade tranquila que continua a aproximar Inês Morais de quem a acompanha, mostrando que a beleza também vive nos detalhes imperfeitos.