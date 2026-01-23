Inês surge com cabelão: O antes e depois são um sonho

Inês fez uma transformação de visual. O antes e depois são um autêntico sonho.

Desde que saiu do Secret Story, em segundo lugar, a vida de Inês não parou de dar voltas. Depois de terminar o namoro dentro da casa, assumir a relação com Dylan e conquistar o lugar de vice-campeã, a jovem decidiu marcar esta nova fase com uma grande mudança de visual.

Na passada quinta-feira, 22 de janeiro, Inês partilhou nas redes sociais a transformação radical que fez no cabelo: colocou extensões que deram ainda mais volume.

Na legenda da publicação, a segunda classificada do Secret Story escreveu: «Apaixonada pelo trabalho (…) Deram-me um cabelão de sonho».

No vídeo pode ver-se uma transição que marca a diferença entre o antes e o depois da transformação.