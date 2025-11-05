Inesperado. Apresentadora da TVI anuncia separação: «O amor mudou de forma há quase um ano»

A apresentadora do Secret Story 9 anunciou o fim da relação através de um comunicado emotivo.

É oficial: Alice Alves está separada de Carlos Afonso. Depois de vários rumores, a apresentadora da TVI confirmou o fim da relação com pai da filha, Benedita.

A notícia foi dada através de um story do Instagram, em que a comunicadora esclareceu que está separada do chef há quase um ano. «O amor continua... Simplesmente mudou de forma há quase um ano», começou por escrever.

«Eu e o Carlos continuamos unidos como amigos e ligados pelo que temos de mais importante: a nossa filha. Agradecemos o carinho e a preocupação de todos e solicitamos, com respeito, que seja preservada a nossa privacidade», acrescentou Alice.

Por fim, a apresentadora do Última Hora do Secret Story garantiu que não vai falar mais sobre o tema: «Por agora não faremos mais declarações sobre este tema. Um beijinho, Alice».