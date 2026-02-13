Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Veja as imagens mais apaixonadas deste casal de ex-concorrentes.

Desde que se conheceram em 2016, no programa Love on Top, da TVI, Kelly Lopes e Marco Magalhães nunca mais se separaram— e fazem questão de o mostrar.

Ao longo dos anos, o casal tem partilhado nas redes sociais inúmeros registos de amor, desde declarações apaixonadas a fotografias cúmplices do dia a dia, viagens e momentos especiais.

As publicações, marcadas por palavras de carinho e promessas de união, conquistam frequentemente os seguidores, que acompanham a relação desde os tempos do reality show.

Entre projetos profissionais, como a Madok Clinic, e a vida pessoal, Kelly e Marco continuam a celebrar publicamente o amor que nasceu na televisão e que, uma década depois, permanece firme e assumido.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens do casal de ex-concorrentes.