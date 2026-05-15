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Irreconhecível! Carlos Sousa partilha fotografia inédita sem barba e sem músculos definidos

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Conquistou o Secret Story 2 e agora deixa toda a gente de boca aberta. O ex-concorrente Carlos Sousa partilha foto irreconhecível

Conhecido pelo físico imponente e pela presença marcante nos reality shows, Carlos Sousa voltou a ser o assunto do momento nas redes sociais, mas desta vez pelo motivo menos esperado.

O ex-concorrente do Secret Story 2 partilhou uma fotografia onde surge completamente diferente do visual que os fãs conhecem: sem a barba característica, sem os músculos definidos e com um aspeto que deixou os seguidores em choque: uma foto em criança.

 A publicação tornou-se rapidamente viral e a caixa de comentários encheu-se de reações surpreendidas.

Carlos Sousa estreou-se no universo dos reality shows em 2011, no Secret Story 2, e desde então nunca perdeu a atenção do público português.

Percorra agora a galeria que preparámos para si e veja as melhores fotos do ex-concorrente.

Temas: Carlos Sousa Irreconhecivel

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