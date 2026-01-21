Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da "1.ª Companhia", em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

12:20
«Tirei-lhe o tapete»: Em conversa com Eva, Ana arrasa Hugo - Big Brother
02:52

«Tirei-lhe o tapete»: Em conversa com Eva, Ana arrasa Hugo

12:12
Tenso: Ariana é infantil? Diana Dora não tem dúvidas - Big Brother
04:02

Tenso: Ariana é infantil? Diana Dora não tem dúvidas

11:53
Após ser apelidado de «Maçã Podre», João Ricardo revolta-se - Big Brother
04:09

Após ser apelidado de «Maçã Podre», João Ricardo revolta-se

11:43
Pedro não tem dúvidas: «O meu segredo não é o meu principal atributo» - Big Brother
03:01

Pedro não tem dúvidas: «O meu segredo não é o meu principal atributo»

11:41
Ana perde a cabeça e mete tudo em pratos limpos e elogia Pedro: «Caráter enorme» - Big Brother
03:33

Ana perde a cabeça e mete tudo em pratos limpos e elogia Pedro: «Caráter enorme»

11:33
Ricardo João arrasa Ana: «És boa pessoa, não és boa jogadora» - Big Brother
00:57

Ricardo João arrasa Ana: «És boa pessoa, não és boa jogadora»

11:30
A ferver: Nomeados atribuem bilhete de ida (para fora da casa) - Big Brother
04:03

A ferver: Nomeados atribuem bilhete de ida (para fora da casa)

11:26
Ricardo João não tem dúvidas do seu potencial dentro da casa: «Uma pessoa muito honesta» - Big Brother
00:45

Ricardo João não tem dúvidas do seu potencial dentro da casa: «Uma pessoa muito honesta»

11:12
«Força, foco e fé»: Hélder dá conselho a Liliana - Big Brother
02:13

«Força, foco e fé»: Hélder dá conselho a Liliana

10:17
O amor está no ar? Norberto já não larga Catarina - Big Brother
01:33

O amor está no ar? Norberto já não larga Catarina

02:00
Das lágrimas aos beijos na boca: Norberto consola Catarina debaixo dos lençóis - Big Brother
02:16

Das lágrimas aos beijos na boca: Norberto consola Catarina debaixo dos lençóis

01:33
Lágrimas, discussões e lençóis a ondular: Estes são os cinco momentos virais que marcaram a semana - Big Brother
02:17

Lágrimas, discussões e lençóis a ondular: Estes são os cinco momentos virais que marcaram a semana

01:24
Hélder «paga» para os colegas tirarem os fatos de planta: mas acaba a ser «castigado» - Big Brother
01:53

Hélder «paga» para os colegas tirarem os fatos de planta: mas acaba a ser «castigado»

01:14
Tensão máxima e lágrimas! Há um concorrente que ameaça desistir do Secret Story 10 - Big Brother
03:09

Tensão máxima e lágrimas! Há um concorrente que ameaça desistir do Secret Story 10

01:00
Strip escaldante de Diogo a Ariana agita a casa. Eva assiste a tudo e a cara com que fica não engana ninguém - Big Brother
03:02

Strip escaldante de Diogo a Ariana agita a casa. Eva assiste a tudo e a cara com que fica não engana ninguém

00:45
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público - Big Brother
02:25

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

00:40
Clima azeda entre Hugo e Ariana: «Estás a ser falsa!» - Big Brother
03:54

Clima azeda entre Hugo e Ariana: «Estás a ser falsa!»

00:25
Hugo faz aviso a Sara: «A Ariana levou barra minha, e agora vais ficar com rancor...» - Big Brother
04:30

Hugo faz aviso a Sara: «A Ariana levou barra minha, e agora vais ficar com rancor...»

00:15
Estalou o verniz entre Sara e Hugo: «Venenoso! De hoje não passa» - Big Brother
03:42

Estalou o verniz entre Sara e Hugo: «Venenoso! De hoje não passa»

23:46
«Para ti, o meu pijama é diferente...»: Norberto faz provocação picante a Catarina no quarto - Big Brother
01:22

«Para ti, o meu pijama é diferente...»: Norberto faz provocação picante a Catarina no quarto

23:34
João surpreende ao revelar quem acha que vai sair no domingo. E Diogo fica em choque - Big Brother
02:18

João surpreende ao revelar quem acha que vai sair no domingo. E Diogo fica em choque

23:28
Segredo em risco? Diogo «carrega» em Hélder e revela a sua teoria - Big Brother
01:21

Segredo em risco? Diogo «carrega» em Hélder e revela a sua teoria

22:27
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher - Big Brother
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

22:27
Ricardo João fica aos pulos de contente: «Por me considerar o mais giro da casa» - Big Brother
01:11

Ricardo João fica aos pulos de contente: «Por me considerar o mais giro da casa»

22:21
Hélder veste-se de Santo António, mas tem uma palavra a dizer - Big Brother
07:15

Hélder veste-se de Santo António, mas tem uma palavra a dizer

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da "1.ª Companhia", em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da "1.ª Companhia", em fotos que são verdadeiros “tesourinhos” - Big Brother
Antes de se tornar Instrutor Chefe da 1.ª Companhia, o militar Joaquim tinha um aspeto muito diferente. As fotos agora divulgadas mostram um lado pouco conhecido do militar e são verdadeiros “tesourinhos”.

A presença do Instrutor Chefe Joaquim na 1.ª Companhia não passou despercebida aos espectadores, sobretudo pelas interações frequentes com o recruta Filipe Delgado, que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais. Entre momentos de tensão e episódios mais leves, há uma questão que se impõe: quem é, afinal, o militar por detrás da figura do Instrutor Chefe Joaquim?

Por detrás do nome que se tornou familiar ao público está Rodrigo Joaquim, militar com um percurso ligado à Escola de Tropas Paraquedistas. Ao longo da sua carreira, exerceu funções de comandante de pelotão, estando envolvido na formação de recrutas e na instrução em cursos de combate e cursos de paraquedismo.

Reconhecido pelo seu estilo exigente e disciplinado, o Instrutor Chefe veio para a 1ª Companhia com um só lema: «Instrução dura, combate fácil».

Percorra agora a galeria que preparámos para si e conheça melhor o Instrutor Joaquim.

