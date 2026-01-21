Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da "1.ª Companhia", em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

Antes de se tornar Instrutor Chefe da 1.ª Companhia, o militar Joaquim tinha um aspeto muito diferente. As fotos agora divulgadas mostram um lado pouco conhecido do militar e são verdadeiros “tesourinhos”.

A presença do Instrutor Chefe Joaquim na 1.ª Companhia não passou despercebida aos espectadores, sobretudo pelas interações frequentes com o recruta Filipe Delgado, que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais. Entre momentos de tensão e episódios mais leves, há uma questão que se impõe: quem é, afinal, o militar por detrás da figura do Instrutor Chefe Joaquim?

Por detrás do nome que se tornou familiar ao público está Rodrigo Joaquim, militar com um percurso ligado à Escola de Tropas Paraquedistas. Ao longo da sua carreira, exerceu funções de comandante de pelotão, estando envolvido na formação de recrutas e na instrução em cursos de combate e cursos de paraquedismo.

Reconhecido pelo seu estilo exigente e disciplinado, o Instrutor Chefe veio para a 1ª Companhia com um só lema: «Instrução dura, combate fácil».